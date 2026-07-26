כיסופים לגאולה: אברימי רוט מרגש עם "ונראהו" – בלחנה של קילא גוטמן

בציפייה לבניין ציון ובפסקול שממשיך את ימי הנחמה והאמונה, הזמר העדין והמלא רגש אברימי רוט משיק סינגל חדש ומיוחד: "ונראהו".

השיר מבוסס על המילים המקודשות מתוך תפילת שחרית של שבת ויום טוב – "וְנִרְאֵהוּ עַיִן בְּעַיִן בְּשׁוּבוֹ אֶל נָוֵהוּ" – ומבטא את הכמיהה העמוקה, התמידית והבלתי מתפשרת של כלל ישראל לגילוי כבוד ה' ולגאולה השלמה.

הלחן השני שנחשף מבית היוצר של קילא גוטמן

מאחורי הלחן המרטיט עומדת המוזיקאית והיוצרת קילא גוטמן, מהשמות המוכרים והמוערכים ביותר בציבור הנשי. גוטמן, שחתומה על עשרות רבות של לחנים שנכתבו והושרו לאורך השנים במסגרות שונות, ממשיכה כעת לשתף את הציבור הרחב בפנינים מבית היוצר שלה.

זהו הלחן השני בלבד שהיא חושפת לקהל הרחב, והוא נושא עמו איכות של פעם – יצירה מלאת הוד, אמונה זכה וכיסופים עמוקים לבית המקדש.

מעטפת עוצמתית של בני לאופר וביצוע מעורר השראה

על ההפקה המוזיקלית והעיבוד העשיר הופקד המעבד המוערך בני לאופר. לאופר השכיל לבנות סביב הלחן מעטפת מוזיקלית עוצמתית, מתוזמרת ודרמטית, אשר שומרת בחרדת קודש על האווירה הרוחנית של הטקסט ומעצימה את חווית ההאזנה.

קולו הזך והמדויק של אברימי רוט מעניק למילים העתיקות עומק רגשי ייחודי. בביצועו, הלחן של גוטמן מצליח לפרוט על נימי הלב ולהעביר באופן מוחשי את תחושת הציפייה לימים שבהם נזכה לראות בעין את השיבה לציון.