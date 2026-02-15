חסיד ירושלמי לצד שייך' דרוזי, שניהם לבושים בשחור, עמדו זה לצד זה וחזרו על הקריאה - "הציבור החרדי תומך באחינו הדרוזים – משה רבנו ויתרו דיברו ביידיש" | תיעוד של אהבת חינם שחתם סדרה תיעודית מרתקת על חיי הדרוזים ברמת הגולן (חרדים)
בסאם אבו עואד, דרוזי ישראלי מבוקעתה, חושף בריאיון בלעדי עם ישראל שפירא את החזון הדרוזי למדינה עצמאית
מלאה | לדבריו, "היישובים הישראלים בגולן יחיו תחת שלטון דרוזי", והוא מדגיש: "לא
אוטונומיה - מדינה אמיתית או כלום" | הוא מתרפק על העבר: "בזמן של הנשיא אסד בסוריה היה טוב לכל העדות -
סטודנטים למדו בחינם והיתה סובלנות מלאה" | צפו בריאיון (חדשות)
לאחר שביקר במקומות הקדושים ביותר לעדה הדרוזית ממשיך ישראל שפירא, חוקר ארץ ישראל, מזרחה לרמת הגולן, שם מתגלה סיפור מורכב של זהויות כפולות, גבולות משתנים וקהילה שרובה המוחלט נאמן למדינת ישראל | האבל במגרש הכדורגל (בארץ)
בפעם הראשונה מאז שהצרפתים פירקו את המדינה הדרוזית האוטונומית בשנת 1936, הדרוזים מעלים רשמית את דרישת העצמאות | השייח' חִכְּמַת סַלְמַאן אל-הִיגְ'רִי הכריז על דרישה לעצמאות דרוזית בהר הדרוזי | האם זה טוב לישראל? (בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום במועצה המקומית ג׳וליס שבצפון הארץ, ונפגש עם מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח׳ מוואפק טריף, ועם ראשי העדה הדרוזית וחברי כנסת מהעדה | נתניהו אמר כי ישראל מתמקדת בהגנה על הדרוזים בסווידא, ביצירת שטח מפורז מנשק ופתיחת מסדרון הומניטרי להעברת ציוד רפואי ומזון (מדיני)
השייח' ריאד חמזה, מבקר המועצה הדתית העליונה של עדת הדרוזים, חושף בפני ישראל שפירא במהלך הביקור בכפר יאסיף בנבי אל-חאדר מסורת עתיקה בעדה הדרוזית על תרומתו המיוחדת של יתרו לניסי יציאת מצרים | צפו (היסטוריה)
לאור ההבנה בסיעות החרדיות כי ה"גוש האמוני" לא באמת מביא תוצאות לבוחר החרדי ויש צורך בשיתופי פעולה נוספים, נחשף היום לראשונה מהלך חריג ומפתיע של יו"ר יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב: ציר קשרים ישיר עם ראשי העדה הדרוזית | כל הפרטים על המהלך הפוליטי הדרמטי (חשדות חרדים, פוליטי)
המרכז הסורי לזכויות אדם דיווח הערב כי מספר ההרוגים בעימותים האלימים בא-סווידאא' עבר את ה-1,100, מרביתם דרוזים | לעת עתה השקט באזור נשמר, וכוחות הצבא הסורי נפרסו בכניסה המזרחית לעיר במטרה למנוע מלוחמי השבטים הבדואים להתקרב לאזור (בעולם)
מן האמיר פחר א-דין השני במאות ה-16-17 ועד 'ברית הדמים' של היום: איך נושאי סודות 'איגרות החוכמה', המאמינים בתופעת ה'נוטוק' (היזכרות בגלגול הקודם) והחלוקים בין 'עוקאל' (החכמים) ל'ג'והאל' (ההדיוטות), הפכו לעדה היחידה מעבר לקהילה היהודית המחויבת בגיוס חובה - תוך התמודדות עם דילמות של מודרניזציה מול שימור מסורת בת אלף שנה (בארץ)
בשבוע האחרון עלו לכותרות שכננו הדרוזים בדרום סוריה שחוו טבח מחריד ומזעזע מצד האספסוף הקיצוני המכונס תחת הצבא הסורי | מי שנלחם מצד הדרוזים, הם שורת ארגונים דרוזים חמושים שצברו וותק ארוך וכעת נלחמים על הבית | הם חלוקים ביחס כלפי המשטר החדש בדמשק, ואוחזים בדעות מנוגדות בשאלת החסות הישראלית | הצצה למיליציות הדרוזיות בסוריה (מגזין, העולם הערבי)
תוך ימים אחדים של מלחמה בהר הדרוזים, ובעיקר בא-סווידאא', מספר ההרוגים ממשיך לטפס - בזמן שהמשטר של הטרוריסט בחליפה ממשיך להזרים כוחות לאזור | במקביל, ראשי העדה הדרוזית הכריזו הבוקר על שביתה כללית ומיידית ועל ימי זעם לאור הטבח המתרחש בסוריה | לדבריהם, "אם לא תתבצע פעולה נחושה, המשבר בינינו לבין מדינת ישראל יעמיק באופן מסוכן וחסר תקדים" (חדשות)
בסיורנו בכפר חורפיש חזינו בכיכר מרכזית בדמות דרוזית טיפוסית רוכבת על סוס אביר ותהינו מי האיש. "הוא הטרומפלדור של הדרוזים", ענה לנו מורה הדרך חסן עאמיר | ישראל שפירא עם סיפורו המרתק של סולטאן אל-אטרש (היסטוריה)
אף אחד ביישוב יתד שבעוטף עזה לא ציפה לגיבורה כמו הגברת נסרין יוסף. אישה דרוזית, אם לארבעה ילדים, שבבוקר ה-7 באוקטובר מצאה את עצמה בעין הסערה, מתחקרת מחבלי חמאס שנתפסו ומסייעת להצלת התושבים היהודים (היסטוריה)
במסגרת סיור נדיר שערך ישראל שפירא בנבי אלח'ד'ר (אליהו) בכפר יסיף בהובלת השייח ריאד חמזה, מבקר המועצה הדתית העליונה של עדת הדרוזים, הוא נחשף לעמדותיו בנושא גיוס החרדים לצה"ל כאשר דווקא השייח הדרוזי מצליח להבין את החרדים | צפו (חרדים)