ועדת החוץ והביטחון אישרה בקריאה ראשונה את חוק 'איפכא מסתברא' • המטה לביטחון לאומי יקבל גישה למידע מודיעיני גולמי ויציג חלופות להערכות אמ"ן | מדובר בתיקון היסטורי לאחר מחדל השבעה באוקטובר? (פוליטי מדיני)
בועז ביסמוט חשף שבחוק הגיוס בוצעו מספר שינויים כדי שיוכל לעמוד בדרישות המשפטיות, וטען שזהו חוק אחראי "מאוזן ויציב" שיחזיר למדינת ישראל את "היציבות שהייתה חסרה לה" | הוא הבהיר: "הרכבת יצאה מהתחנה ולא תעצור" (אקטואליה, חרדים)
ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדיון שעסק בסטטוס הטיפול בהלומי קרב | איציק סעידיאן: "איפה אתם? איפה המחויבות שלכם? תפסיקו למרוח אותנו, תשימו לזה סוף | יו"ר הוועדה הציע לאיציק סעידיאן להצטרף לצוות לשכתו כיועץ לנושא הלומי הקרב (כנסת)
וועדת החוץ והביטחון המשיכה לדון ולנסות לגבוש 'חוק גיוס' בהסכמה רחבה | רם בן ברק הטיח בחרדים: "לא יכול להיות שיהיה חוק אחד לציבור מסוים וחוק אחר לציבור אחר", יעקב אשר השיב לו: "למה לא אמרת את זה, שהיית יו"ר הוועדה?" (כנסת)
לפני זמן קצר, נפתח הדיון בועדת החוץ והביטחון בנוגע להמשך חקיקת 'חוק הגיוס' | ביסמוט לנוכחים: "לאחר דיונים רבים בוועדה, הדיון היום יתמקד בסעיפים עליהם אין מחלוקת" | גם יו"ר הוועדה המודח אדלשטיין משתתף בדיון (פוליטי)
חברת הכנסת טלי גוטליב חשפה היום את הצביעות של האופוזיציה וחלק מחברי הקואליציה, המבקשים להטיל סנקציות חסרות תקדים בתולדות מדינת ישראל על קבוצת אוכלוסייה שלמה | "לערבים מיפו הייתם עושים את זה?!" הטיחה גוטליב בוועדה (חרדים)
ברקע משבר חוק הגיוס ופרישת המפלגות החרדיות: בכנסת צפויה היום לאשר את מינויו של ח"כ ביסמוט ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ולהדיח את אדלשטיין | הממשלה תתכנס היום לישיבה שמרכזה הצבעה על הפסקת כהונת היועמ"שית | כל הפרטים (פוליטי)
בתום ישיבת סיעת הליכוד, בה נערכה הצבעה על תפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, נבחר ח"כ בועז ביסמוט להחליף את יולי אדלשטיין, והוא צפוי להתמנות לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון שתעסוק ב'חוק הגיוס' | ביסמוט: "אני רואה בתפקיד שליחות לאומית ממעלה ראשונה" (פוליטי)
לאחר דרישת החרדים, מסתמן כי ח"כ בועז ביסמוט יבחר מאוחר יותר, לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כשהוא צפוי להחליף את אדלשטיין בתפקיד היוקרתי | בליכוד הודיעו למלביצקי שהתמודד עד כה לתפקיד, כי הוא יכהן כיו"ר ועדת הכספים | בנט: "זו פשוט יריקה בפנים של חיילי צה"ל, של המילואימניקים" (כנסת)
יממה להצבעה: נתניהו הניח הצעה מפתיעה לח"כ בועז ביסמוט, וביקש ממנו להודיע על הסרת מועמדותו לתפקיד יו"ר וועדת החוץ והביטחון, במטרה לצמצם את שורות המתמודדים לתפקיד| נתניהו לביסמוט: אם לא תתמודד, תמונה לתפקיד שגריר בכיר, אך נענה בשלילה (פוליטי)
ברקע הדיווחים המעורפלים על מגעים המתקיימים בישראל ומחוצה לה לקידום המשך עסקת חטופים, יו"ר וועדת החו"ב טען מוקדם יותר היום, כי נעשים מאמצים מרובים להשבת החטופים | אדלשטיין הדגיש: "למרות ההכחשות, כשאני אומר אני מדבר בידיעה" (פוליטי)