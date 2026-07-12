התקדמות משמעותית בהסדרת מעמד בני הישיבות: ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה היום (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת מעצריהם של בחורי הישיבות. החוק, אותו יזם והוביל יו"ר ש"ס אריה דרעי, נועד למנוע הליכים פליליים ומעצרים נגד לומדי התורה שמעמדם טרם הוסדר.

הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה סופית במליאת הכנסת כבר במהלך השבוע הקרוב. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ מאיר פרוש, בירך על החלטת הוועדה ואמר: "בשעה זו אישרנו בוועדת החוץ והביטחון את הצעת החוק המפסיקה את מעצרם של לומדי התורה. אישור הצעת החוק הוא מסר כי רוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה".

פרוש הוסיף: "אנו מצפים לאישור החוק בעזרת ה' באופן סופי במליאת הכנסת עוד השבוע". על פי הנוסח המעודכן של החוק, בוטלה מגבלת הזמן להקפאת המעצרים שהייתה קבועה ב-90 ימים בלבד, והחוק יחול על מי שקיבל צו גיוס ביולי 2023 לאחר פסיקת בג"ץ, או מי שקיבל צו גיוס לאחרונה.

חוות דעת חריפה: "קשיים חוקתיים משמעותיים"

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ההצבעה בוועדה התקיימה בצל מתח משפטי רב, לאחר ששעות ספורות לפני כן פרסם הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון חוות דעת חריפה נגד החוק. המשפטנים הזהירו כי הנוסח הנוכחי מעורר קשיים חוקתיים כבדים, שכן הוא אינו כולל את הרכיבים שנדרשו לאורך השנים ליצירת "הסדר מאוזן".

בין היתר, הצביעו בייעוץ המשפטי על "היעדרם של יעדי גיוס מחייבים, סנקציות כלכליות על מוסדות שלא יעמדו ביעדים, מנגנוני פיקוח אפקטיביים ומסלולי שירות ייעודיים". לטענתם, ללא רכיבים אלו החוק מעניק בפועל פטור מובהק מקיום הוראות חוק שירות ביטחון לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, "באופן הפוגע בעקרון השוויון".

ביקורת ממוקדת הופנתה לסעיף הקובע הקפאה זמנית של מעצרים והליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות. בחוות הדעת צוין כי לדעתם צעד כזה יכול היה להיבחן אילו לווה במנגנוני אכיפה וגיוס משמעותיים, אך בהיעדרם מדובר בהטבה חד-צדדית.