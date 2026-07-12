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מעמד בני הישיבות

החוק למניעת מעצרים אושר: כך היעוץ המשפטי נערך לבטל אותו

ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרים • הייעוץ המשפטי הזהיר: קשיים חוקתיים משמעותיים | ח"כ אשר במתקפה: הפכתם 90 אלף איש לפורעי חוק (חדשות חרדים)

תלמידי ישיבה (צילום: שלומי כהן/Flash90)

התקדמות משמעותית בהסדרת מעמד בני הישיבות: ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה היום (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת מעצריהם של בחורי הישיבות. החוק, אותו יזם והוביל יו"ר אריה דרעי, נועד למנוע הליכים פליליים ומעצרים נגד לומדי התורה שמעמדם טרם הוסדר.

הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה סופית במליאת הכנסת כבר במהלך השבוע הקרוב. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ מאיר פרוש, בירך על החלטת הוועדה ואמר: "בשעה זו אישרנו בוועדת החוץ והביטחון את הצעת החוק המפסיקה את מעצרם של לומדי התורה. אישור הצעת החוק הוא מסר כי רוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה".

פרוש הוסיף: "אנו מצפים לאישור החוק בעזרת ה' באופן סופי במליאת הכנסת עוד השבוע". על פי הנוסח המעודכן של החוק, בוטלה מגבלת הזמן להקפאת המעצרים שהייתה קבועה ב-90 ימים בלבד, והחוק יחול על מי שקיבל צו גיוס ביולי 2023 לאחר פסיקת בג"ץ, או מי שקיבל צו גיוס לאחרונה.

חוות דעת חריפה: "קשיים חוקתיים משמעותיים"

ההצבעה בוועדה התקיימה בצל מתח משפטי רב, לאחר ששעות ספורות לפני כן פרסם הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון חוות דעת חריפה נגד החוק. המשפטנים הזהירו כי הנוסח הנוכחי מעורר קשיים חוקתיים כבדים, שכן הוא אינו כולל את הרכיבים שנדרשו לאורך השנים ליצירת "הסדר מאוזן".

בין היתר, הצביעו בייעוץ המשפטי על "היעדרם של יעדי גיוס מחייבים, סנקציות כלכליות על מוסדות שלא יעמדו ביעדים, מנגנוני פיקוח אפקטיביים ומסלולי שירות ייעודיים". לטענתם, ללא רכיבים אלו החוק מעניק בפועל פטור מובהק מקיום הוראות חוק שירות ביטחון לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, "באופן הפוגע בעקרון השוויון".

ביקורת ממוקדת הופנתה לסעיף הקובע הקפאה זמנית של מעצרים והליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות. בחוות הדעת צוין כי לדעתם צעד כזה יכול היה להיבחן אילו לווה במנגנוני אכיפה וגיוס משמעותיים, אך בהיעדרם מדובר בהטבה חד-צדדית.

ח"כ מאיר פרוש ותא"ל שי טייב בועדת חוץ וביטחון (צילום יונתן סינדל/פלאש90)
  • הגדרת תלמיד ישיבה: "תלמיד ישיבה" יוגדר כמי שלומד בישיבה ללימודים תורניים באופן סדיר, בהיקף של לא פחות מ-45 שעות שבועיות (ובכלל זה לפחות 40 שעות שבועיות), למעט תקופות חופשה המקובלות בישיבות שייקבעו על ידי שר הביטחון.
  • גיבוש רשימת המוסדות המאושרים: שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות לעניין זה בהתאם לאמות מידה שייקבעו בתקנות. תנאי להיכלל ברשימה הוא תצהיר חתום של מנהל הישיבה (או מי שהוסמך לכך מטעמו) המאשר כי אכן מתקיימים בה לימודים תורניים סדירים בהיקפים האמורים. שר הביטחון יקבע באישורה של ועדת החוץ והביטחון את התנאים להסרת ישיבה מהרשימה.
  • מנגנון פיקוח ובדיקות פתע: לצורך הפיקוח, שר הביטחון יסמיך בודקים ייעודיים, אשר יוכלו להסתייע בבעלי ניסיון בביקורות שטח של משרד החינוך (שיועדו בעבר לתמיכה בישיבות), וכן במנגנון הביקורות הקיים של משרד החינוך עצמו.
  • סנקציית שלילת המעמד בשל אי-נוכחות: החוק קובע סעיף אכיפה ברור: במידה ומפקח ימצא בביקורת חוזרת כי בישיבה מסוימת קיימת אי-נוכחות של 20% או יותר מהתלמידים, תינתן התראה לראש הישיבה. אם בביקורת עוקבת יימצא כי אי-הנוכחות של 20% ומעלה נמשכת, הישיבה תוסר לחלוטין מרשימת המוסדות המוכרים, ותינתן לתלמידיה הזדמנות להירשם בישיבה אחרת.

    • ח"כ אשר במתקפה: "הפכתם 90 אלף איש לפורעי חוק"

    במהלך הדיון הסוער בוועדה, יצא ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) במתקפה חזיתית נגד עמדת הייעוץ המשפטי, והביע מחאה על הזינוק הדרסטי במספר בחורי הישיבות המוגדרים כיום כמי שאינם מתגייסים.

    "עד לפני שנתיים היו בכל הארץ 15 אלף משתמטים, כיום יש כבר 90 אלף, וידכם הקשה עוד נטויה", אמר ח"כ אשר למשפטנים. לדבריו, הנתון הנוכחי הוא תוצאה ישירה של החלטות משפטיות שגויות, במקום להסדיר את הנושא בהוראות שעה זמניות כמקובל.

    "איך אפשר להתייחס אליהם כאילו מדובר במשתמטים רגילים?", תהה ח"כ אשר. "אלו אזרחים שומרי חוק שכל חטאם הוא לימוד תורה. הפכתם ביום אחד 90 אלף איש לפורעי חוק".

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