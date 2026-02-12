אחרי שעות של דיונים, וכוחות משטרה אדירים שהתכוננו ללוות את ההריסה, עיריית ראשון לציון בראשות רז קינסטליך התקפלה ובית הכנסת יישאר על כנו | בהסכם שנחתם בין הצדדים סוכם כי ההוספה לבית הכנסת עם חדרו האישי של הרב לקבלת קהל - יישאר על כנו, בנוסף, בתוך חצי שנה העירייה תסדיר את בית הכנסת והתוספת, בהקצאה רשמית ומסודרת לטובת הרב (חרדים)
בלב עיר התורה והחסידות בני ברק, נהרס אתמול בית המדרש ההיסטורי של חסידי אלכסנדר, לקראת התחלת בניית מרכז עולמי חדש בן 8 קומות עם 700 מקומות ישיבה | זקני החסידים דמעו, והאדמו"ר המריא לארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
בית הכנסת הוותיק של חסידות ויז'ניץ במנצ'סטר שנוסד לפני יותר מ-30 שנה נהרס, ובמקומו ייבנה מרכז חדש לתורה, תפילה וחסידות הכולל בית כנסת גדול, מקווה טהרה ואולם שמחות | אב"ד החסידות הגיע לעקוב מקרוב אחר גניזת ארון הקודש (חסידים)
היסטוריה בבני ברק: אתמול (שני) החלו בעבודת הריסת בית הכנסת המיתולוגי 'הייליגמן' ברחוב רבי עקיבא בבני ברק | הבית הקדוש אשר היה ספוג באווירת תורה ותפילה מזה עשרות שנים ייהרס, ובמקומו יוקם מבנה חדש לשם ולתפארת העיר בני ברק | (חרדים)
לאחר ריבים ממושכים מול העירייה, תושבי החלק החדש של שכונת רמת שלמה יכולים לנשום מעט לרווחה | בפעילות יו"ר דגל התורה, נחתמו היתרי בנייה לבתי כנסת חדשים ועוד צפויים להיחתם עוד היתרי בנייה | כל הפרטים (חדשות חרדים)