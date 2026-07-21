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ערב תשעה באב

בג"ץ דחה את העתירה: שטיבלאך 'זיו יהודה' בבני ברק עומד בפני הריסה

מאבק משפטי של 4.5 שנים הסתיים בדחייה • אלפי מתפללים בצפון בני ברק עומדים לאבד את מרכז התפילה שלהם | הקהילה בזעם: מתוך מאה בתי כנסת שהוסדרו, דווקא זיו יהודה נשאר מחוץ (חדשות חרדים)

זיו יהודה (צילום: באדיבות)

יממה לפני תשעה באב, היום שבו עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש, עומד בית כנסת מרכזי ב בפני הריסה. שטיבלאך "זיו יהודה" בשכונת קריית הרצוג, המשמש אלפי מתפללים מדי יום, מצוי בסוף דרך משפטית שנמשכה כארבע וחצי שנים - ונדחה בשבוע האחרון בבית המשפט המחוזי ובבג"ץ.

המבנה, הפועל לאורך כל שעות היממה ומשרת את תושבי צפון בני ברק בתפילות רציפות ושיעורי תורה, הוקם על שטח המוגדר כשטח ירוק. כעת, לאחר שהערעור לבית המשפט המחוזי נדחה והעתירה לבג"ץ נדחתה על הסף, מבינים בקהילה כי לא נותרה ברירה אלא לבצע את ההריסה.

"מתוך מאה בתי כנסת - דווקא אנחנו"

בקהילה מביעים זעם על כך שמתוך כמאה בתי כנסת בבני ברק שהוקמו על שטחים המוגדרים שטחים ירוקים, לטענתם, דווקא שטיבלאך "זיו יהודה" נותר מחוץ למהלך ההסדרה שנעשה מול . זאת, אף שמדובר באחד מבתי הכנסת הפעילים והמרכזיים בעיר.

לטענת גבאי בית הכנסת, במהלך השנים ניתנו הבטחות שלפיהן יימצא פתרון לכלל בתי הכנסת בעיר, ללא הבחנה ביניהם. למרות זאת, שטיבלאך "זיו יהודה" לא נכלל בהסדר, וההליכים המשפטיים שנוהלו בניסיון למנוע את ההריסה הגיעו כעת לסיומם. גורמים בקהילה מותחים ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שלדבריהם היה שותף להבטחה כי כלל בתי הכנסת יוסדרו ללא הבדל, אך בפועל לא הביא עד כה פתרון שימנע את הריסת המקום.

זיו יהודה (צילום: באדיבות)

העיתוי הכואב: בין הזמנים וערב תשעה באב

העיתוי הצפוי של ההריסה מעורר תחושות קשות במיוחד בקרב המתפללים. יממה לפני תשעה באב, עומד בית כנסת המשמש אלפי יהודים בפני הריסה. זאת דווקא בימי בין הזמנים, שבהם מספר המתפללים והלומדים במקום גדל באופן משמעותי.

כעת מפנים תושבי השכונה את הדרישה לעיריית בני ברק ולנבחרי הציבור בעיר: להתערב באופן מיידי, להציג פתרון חלופי ולהבטיח כי אלפי המתפללים לא יישארו ללא מקום תפילה. "חברי העירייה הם שלוחי הציבור. אנחנו בחרנו בהם כדי שיפעלו למען תושבי העיר, וכעת אנחנו דורשים מהם למצוא פתרון", מסרו גורמים בקהילה.

"המאבק יעבור לציבור"

בקהילה מבהירים כי הריסת המבנה לא תביא לסיום המאבק. "לא ייתכן שמתוך עשרות רבות של בתי כנסת שהוסדרו, דווקא שטיבלאך 'זיו יהודה', שמשרת אלפי מתפללים מדי יום, יישאר לבדו מול הדחפורים", נאמר בקהילה.

עוד אמרו כי אם לא יימצא פתרון והשטיבלאך ייהרס, המאבק יעבור מבית המשפט אל הציבור. "אלפי המתפללים לא יוותרו על בית הכנסת שלהם, והאחריות למה שיקרה לאחר מכן תהיה מוטלת על מי שבחר להתעלם מהמצוקה ולדחות כל אפשרות להסדרה", הבהירו בקהילה.

זיו יהודה (צילום: באדיבות)
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