החוקרים בבית הרב ( צילום: באדיבות )

בעיצומו של המאבק סביב שטיבלאך 'זיו יהודה' בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, התרחשה הבוקר התפתחות דרמטית: חוקרי הרשות לאכיפה במקרקעין הגיעו לביתו של רב בית הכנסת, הגאון הרב אהרון שטרן, כדי לזמנו לחקירה. הצעד מגיע שעות ספורות לאחר שבמהלך הלילה פורקו אוהלי התפילה של השטיבלאך, בעקבות החלטת בג"ץ שדחה את העתירה למניעת הפירוק.

כזכור, בשבוע שעבר דחה בג"ץ את העתירה שהוגשה בניסיון למנוע את פירוק המבנה, לאחר מאבק משפטי שנמשך כארבע וחצי שנים. בקהילה החליטו לבצע את עבודות הפירוק בעצמם, כדי למנוע את הגעת הרשות לאכיפה במקרקעין לביצוע הפירוק בכוח. לדבריהם, התפילות במקום ימשיכו כסדרן. זימון לחקירה ותפילת מחאה עם היוודע דבר הגעתם של החוקרים לביתו של הרב שטרן, הוזעקו למקום עשרות מאברכי הקהילה. האברכים התאספו בבית הרב וקיימו תפילת מחאה, בניסיון להביע את התנגדותם לזימון הרב לחקירה דווקא בשעה שבה עתידו של בית הכנסת כולו מוטל בספק. בני ברק: אשה צעירה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה דוד הכהן | 24.07.26 בקהילה טוענים כי החקירה נועדה לבחון את אחריותו של הרב לבנייה במקום, וכי בעקבותיה עלולים להיות מוטלים עליו קנסות כבדים. לדבריהם, מדובר בצעד נוסף במסגרת ההליכים שמנהלת הרשות נגד שטיבלאך 'זיו יהודה' ובתי כנסת נוספים בבני ברק. במהלך האירוע שוחחו כמה מהאברכים עם החוקרים וניסו להסביר להם כי הרב שטרן אינו מי שביצע את הבנייה במקום. "הבנייה כאן לא נעשתה על ידי אדם אחד ובוודאי שלא על ידי רב הקהילה", אמרו האברכים לחוקרים. "זהו בית כנסת שהוקם ומוחזק בידי אלפי תושבי השכונה. הניסיון להטיל את האחריות על הרב אינו מוצדק".

זיו יהודה לפני הפירוק ( צילום: באדיבות )

"מתוך מאה בתי כנסת - דווקא אנחנו"

שטיבלאך 'זיו יהודה' משמש מרכז תפילה מרכזי לתושבי קריית הרצוג וצפון בני ברק, ופועל לאורך כל שעות היממה. המבנה הוקם על שטח המוגדר כשטח ירוק, אך בקהילה מביעים זעם על כך שמתוך כמאה בתי כנסת בבני ברק שהוקמו על שטחים דומים, דווקא שטיבלאך 'זיו יהודה' נותר מחוץ למהלך ההסדרה שנעשה מול הרשות לאכיפה במקרקעין.

לטענת גבאי בית הכנסת, במהלך השנים ניתנו הבטחות שלפיהן יימצא פתרון לכלל בתי הכנסת בעיר, ללא הבחנה ביניהם. למרות זאת, שטיבלאך 'זיו יהודה' לא נכלל בהסדר, וההליכים המשפטיים שנוהלו בניסיון למנוע את ההריסה הגיעו כעת לסיומם.

מחר צפוי הרב שטרן להתייצב לחקירה, ואליו צפויים להצטרף רבים מאברכי הקהילה שיביעו את מחאתם. מטעם קהילת 'זיו יהודה' נמסר: "הגעה לביתו של רב הקהילה בניסיון להטיל עליו אחריות אישית לבנייה שנעשתה בידי ציבור שלם, היא צעד קשה ומקומם. אנו קוראים לרשות להפסיק את הפגיעה ברב וכל מי שיכול להתערב באופן מיידי ולמנוע את המשך ההתעמרות בבית הכנסת".

זיו יהודה במהלך הפירוק ( צילום: נועם אליהו )