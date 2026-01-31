במלאות ימי השבעה לפטירתו של הרה"צ רבי חיים דב הלפרין זצ"ל, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי, וחתנו של האדמו"ר מבוהוש. התכנסו המוני חסידים בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידי בוהוש ברחוב חגי בבני ברק, לעצרת מספד והתעוררות • המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הרעיד את הלבבות בדברי הספד מצמררים | שוקי לרר מגיש תיעוד דומע (חסידים)
במלאת שנה לשבר הנורא שפקד את משפחת חזקיהו וזעזע את העיר בני ברק, התכנסו בני המשפחה, רבנים וידידים לעצרת התעוררות וסיום הש"ס, להעלות את זכרה הטהור של האישה הצעירה מרת שולמית רבקה חזקיהו ע"ה שנקטפה בדמי ימיה, והיא בת ל"ב שנים בלבד | צפו בתיעוד (חרדים)
"הקים עולם של תורה" - כך נזכרו בבני ברק במנהיג הציבור הספרדי | במעמד רבנים ואישי ציבור התקיימה עצרת זיכרון לראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל | במהלך העצרת נשאו דברים על פועלו בעולם התורה והתייחסו לסוגיית גיוס בני הישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
במלאת 11 חודש: המונים התכנסו לעצרת מספד וחיזוק לזכרו של זקן המקובלים הסבא קדישא רבי שלום שמואלי זי"ע, ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' | בעצרת נשאו דברים: בנו ממשיך דרכו ראש הישיבה המקובל הצדיק הרב בניהו שמואלי, ראש הישיבה חכם משה צדקה, הראשון לציון הגרש"מ עמאר, ראב"ד תל אביב הגאון הרב זבדיה כהן, חכמי ורבי הישיבה (חרדים)
לאחר כלות ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי נחמן פלונצ'ק זצ"ל, מראשי ישיבת סלבודקה, התקיימה אמש (רביעי), בהיכל ישיבת 'סלבוקה' המעטירה, עצרת מספד לזכרו | גדולי הרבנים וראשי הישיבה נשאו דברים נלהבים (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק התקיימה עצרת מספד גדולה לזכרו של ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין זצ"ל, שנסתלק לבית עולמו ביום ט' אדר. בעצרת נשאו דברים ראשי ישיבות ותלמידים רבים שזכו ללמוד מגדולתו (עולם הישיבות)
בעיצומם של ימי השבעה על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי זאב ברלין זצ"ל, ראש ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק, התאספו כלל תלמידי הישיבה לעצרת מספד והתעוררות לזכרו, בליל 'תענית אסתר' | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)