דמעות בחצרות הקודש; האדמו"רים ישבו שפופים בסיום ה'שבעה' על הבן והחתן

עם מלאות ימי השבעה להסתלקותו של הרה"צ רבי חיים דוב הפרין זצ"ל, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי, וחתנו של יבלחט"א האדמו"ר מבוהוש, אשר נקטף בדמי ימיו לאחר שהזדכך בייסורים קשים מנשוא ועלה בסערה השמימה. התכנסו המוני חסידי בוהוש, לצד תושבי העיר בני ברק ומכרי המשפחה הרוממה, לעצרת מספד והתעוררות, שנערכה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות ברחוב חגי בבני ברק.

במרכז שולחן המזרח ישבו שפופים וכואבים אביו של המנוח, האדמו"ר מוואסלוי, וחמיו האדמו"ר מבוהוש, לצידם ישבו בני המשפחה האבלה, וכן שורה ארוכה של רבנים דגולים. במהלך העצרת נשאו הרבנים הגאונים דברי נהי וקינה, הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, הפליג במעלותיו של המנוח, בצדקתו ובאמונתו האיתנה גם בימי המחלה הקשה, וכיצד היווה דוגמה ומופת של חסיד ועובד ה' אמת. לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי דוד פיינשטיין, ראש ישיבת "בית יהודה", שהרחיב בדברי הספד על אצילות נפשו וחסרונו הגדול של האי וותיק וחסיד שנקטף בקיצור ימים ושנים.