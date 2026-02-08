מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת מקור ברוך בירושלים, בו ארבעה ילדים חשו בסחרחורת והתעלפו | בעקבות הדיווח, הוזנק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים (חומ"ס) של מחוז ירושלים (בארץ)
מי מאיתנו לא מכירה את הרגע הזה: התלבשת, התארגנת, התינוק נראה כמו בובת חלון ראווה, ורגע לפני שאת יוצאת מהדלת: "ספלאש". שוב שלולית לבנה על הכתף, שוב חולצה להחלפה. אבל מעבר לכביסות האינסופיות, מסתתרת דאגה אמיתית: האם כואב לו? האם משהו בתזונה שלי גורם לזה? ואיך מבדילים בין "תינוק פלטן" לבעיה שדורשת טיפול? (מאמע, תינוקות)
תארו לעצמכם שאתם מתעוררים בעולם שבו כל הפרצופים הם כתמי צבע מטושטשים, והאדם הקרוב אליכם ביותר נראה כמו דמות מסרט אימה בשחור-לבן. המדע מגלה שמה שהתינוק שלכם רואה כשהוא בוהה בכם שונה לחלוטין ממה שדמיינתם, וכולל "יכולות על" ויזואליות שאתם איבדתם מזמן | הנה הצצה נדירה לתוך העיניים שלו והסיבה המפתיעה לכך שהוא נמשך דווקא לקו השיער שלכם ולא לחיוך (תינוקות)
תחת שמיים קפואים של מינוס 18 מעלות במשך 16 שעות ביממה, אוקראינה נאבקת באויב שקט ואכזר | אימהות מנהלות קרב הישרדות נואש כדי להגן על תינוקותיהן מפני היפותרמיה, ועוטפות אותם בשכבות של שמיכות ובגדים בניסיון לשמר כל טיפת חום גוף (חדשות בעולם)
בית משפט השלום בירושלים קיבל את בקשת המשטרה, ואישר את ביצוע הנתיחה בפעוטות שנפטרו במעון בעיר | בעקבות ההחלטה, עורכי הדין של ההורים ביקשו עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערר לבג"ץ | "נמשיך להיאבק בערכאות הגבוהות ביותר כדי לשמור על כבודם של הפעוטות", מסרו (בארץ)
בתום בדיקות ראשוניות לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה, שנפטרו בפעוטון בירושלים | כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה | כל הפרטים (בארץ)
בתוך כשעה, כונני איחוד הצלה ביצעו ארבעה החייאות על תינוקות ברחבי הארץ; בירושלים, בצפת ובמושב מגשימים | בזירה הקשה בירושלים נקבע מותם של שני פעוטות, עוד עוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה - אחרי שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום | בזירת הנוספות פונו התינוקות במצב אנוש (בארץ)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את שמות התינוקות שנולדו ב-2024, את השינויים לעומת השנה שלפני כן - ולראשונה גם את החלוקה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים, חלוקה שמראה את השוני הגדול ביניהם | מי השם המוביל במקום הראשון בחברה היהודית? ומה השם הפופולארי בריכוזים החרדיים? כל הפרטים (בארץ)
לפני השנה החדשה, תשפ"ו, שתחל בעוד שבוע, בדקה רשות האוכלוסין וההגירה מה השמות שתפסו את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים | מהו השם המוביל בקרב התינוקות היהודיים, והאם מוחמד עדיין מוביל ברשימת השמות במדינה? ואיך השפיע מבצע 'עם כלביא' על טבלת השמות? (בארץ)
יו"ר מפלגת הדמוקרטים תקף היום את המשך הלחימה בעזה והצטרף למקהלת שונאי ישראל, כאשר תקף את ראשי המדינה והצבא ואמר: "מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, היהודים היו נתונים לרדיפות ופוגרומים לאורך ההיסטוריה שלנו, ועכשיו, אנחנו אלה שנוקטים בצעדים שהם פשוט בלתי מתקבלים על הדעת" | דבריו המלאים והמזעזעים קיבלו גינויים חריפים מימין ומשמאל (חדשות, פוליטי)