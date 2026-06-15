אירוע חריג ומדאיג התגלה בימים האחרונים בירושלים, כאשר שלושה פעוטות פונו לבית החולים הדסה עין כרם עם תסמינים של אפתיות וחולשה חמורה. בדיקות דם שנערכו לילדים חשפו ממצא מטריד במיוחד: בדמם נמצאו שאריות של בנזודיאזפינים - חומרי הרגעה והרדמה המצויים בתרופות נוגדות חרדה המיועדות למבוגרים בלבד.

על פי חשיפת כאן חדשות, המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות האירוע החריג. הפעוטות, שגילם נע בין שנה לשלוש שנים, אושפזו להשגחה רפואית ולאחר מכן שוחררו לביתם, אך השאלה המטרידה נותרה תלויה באויר: כיצד הגיעו חומרים אלו לגופם של ילדים כה צעירים?

מפרטי החקירה עולה כי הפעוטות צרכו לפני אשפוזם מחיות מזון לתינוקות של חברת "פרינוק", שנרכשו כמוצרים בודדים בסניפים שונים של רשת "זול ובגדול" בעיר. בשלב זה מדגישים ברשויות כי לא ניתן לקבוע בוודאות אם קיים קשר ישיר בין המוצר למקרה, וכל כיווני החקירה נבדקים.

הימצאות חומרים אלו בדם ילדים קטנים מעוררת חשש רב, שכן מערכת העצבים המרכזית של תינוקות רגישה במיוחד לתרופות פסיכיאטריות. התסמינים שהופיעו אצל הפעוטות - אפתיות וחולשה כללית - עולים בקנה אחד עם תופעות לוואי אפשריות של חשיפה לחומרי הרגעה.

החקירה נמשכת

גורמי החקירה במשטרה ובמשרד הבריאות פועלים לאיתור מקור הזיהום ולבירור האם מדובר באירוע בודד או בתופעה רחבה יותר. בשלב זה נבדקות כלל האפשרויות השונות.

משרד הבריאות קורא להורים להיות ערניים לכל תסמין חריג אצל ילדיהם, במיוחד אפתיות, חולשה או שינויים ברמת ההכרה. במקרה של חשד לחשיפה לחומרים מסוכנים, יש לפנות מיד לחדר מיון.