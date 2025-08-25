בעוד העיתונות הכלכלית מדרגת מנכ"לים ופוליטיקאים, עולם התורה מציג את המספרים האמיתיים • למרות גזירות, מעצרים וקיצוצים - ערב ראש השנה תשפ"ז 217,000 משפיעים שוקדים על תלמודם בהיכלי הישיבות והכוללים | המצעד שהתקשורת לא תפרסם לעולם (דעות)
ועדת המשנה לתכנון ולבנייה של עיריית בני ברק המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב לאשר תוכנית מתאר חדשה לעיר | התוכנית החדשה לבני ברק כוללת שדרוג תשתיות, הרחבת שטחי מגורים, יצירת מרחבים ציבוריים מותאמים לצרכים החרדיים (כמו חצרות, סוכות וחניה), ושיפור התחבורה והנגישות | כל זאת תוך שמירה על אופייה הייחודי של העיר והקפדה על ערכי ההלכה והקהילה (חרדים)
מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, נאלץ להתמודד עם דרישה פומבית של הנשיא טראמפ להתפטר, בשל קשרים עבר עם הצבא הסיני | לאחר פגישה בבית הלבן, טראמפ התרשם ממנו והסכים לוותר על הדרישה – בתמורה לכך שממשלת ארה"ב תקבל 10% ממניות אינטל במקום מענק של 9 מיליארד דולר | העסקה סימנה תפנית בגורל החברה, אך אנליסטים מזהירים מפני השלכות פיננסיות | במקביל, סופטבנק התחייבה להשקיע 2 מיליארד דולר, והממשל בוחן שיתופי פעולה עם חברות מתחרות כדי להציל את אינטל (בעולם)
ישראל
מתקדמת משמעותית עם מערכת הלייזר "מגן
אור"
שצפויה להיכנס לשירות
בעלות יירוט נמוכה במיוחד של כ-10
דולר, אבל מה קורה במדינות נוספות?|
עם זאת,
מגבלות כמו איבוד עוצמה
במרחק,
קושי בהתמודדות עם
מטחים בו זמנית ותלות במזג אוויר עדיין
מהוות אתגרים מרכזיים לטכנולוגיית הלייזר
ההגנתית (חדשות
צבא)