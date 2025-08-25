בבלי

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"לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ"

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הפיתרון שלו ציפינו?

"ניהל קשרים עם הצבא הסיני"

פתרון לא מושלם
בבלי
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