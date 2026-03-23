גשמים, שיטפונות והצפות: ישראל לקראת פסח חורפי במיוחד

השירות המטאורולוגי מודיע על מזג אוויר חורפי במיוחד שצפוי לפקוד את ישראל בימים הקרובים.

על פי השירות, ביום שלישי משעות הצהרים ירדו גשמים בפנים הארץ ובהרים, עדיין לא בעוצמה חזקה.

ביום רביעי לקראת צהרים יתחילו לרדת גשמים בעוצמה שתלך ותתחזק לאורך היום, תחילה לאורך גבול ישראל-מצריים, ובמהרה יתפשטו לאזורים נרחבים בדרום ומרכז הנגב ועד לאזור ים המלח.

משעות הצהרים אל תוך הלילה של יום רביעי יש צפי לשיטפונות משמעותיים ונרחבים בנגב, בערבה ונחלי ים המלח אשר יגרמו לשיבושים בכבישים באזור.

בלילה שבין רביעי לחמישי יעבור מוקד הגשמים מערבה לאזור לכיש, צפון מערב הנגב ועוטף עזה. שיא הגשמים צפוי ביום חמישי משעות הבוקר עד הצהרים, כאמור, עם מוקד בחוף הדרומי, הנגב המערבי והצפוני.

לאחר הפוגה בסופ"ש ובתחילת השבוע הבא, יש להיערך לאירוע נוסף של גשמים, הצפות ושיטפונות נוסף לקראת פסח ובפסח עצמו.