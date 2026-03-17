מה שהחל כאירוע שנתי מסורתי של הפגנת כוח ביום שישי האחרון של הרמדאן, הפך השנה למפגן של יוהרה מסוכנת תחת שמיים רוחשים בכלי טיס עוינים.

למרות המלחמה המתמשכת והתקיפות הישירות על אדמת איראן, החליטו בכירי המשטר, בהם הנשיא מסעוד פזשכיאן, שר החוץ עבאס אראקצ'י ובכירים נוספים כמו עלי לאריג'אני, לצאת אל הרחובות ולצעוד בקרב ההמונים. נוכחותם בלב צמרת הפיקוד והשיטור, כולל ראש המשטרה אחמד-רזא רדן, נתפסה כניסיון להפגין חסינות, אך בפועל הם חשפו את עצמם ואת האזרחים שסביבם לסכנה מיידית.

מוחמד אסלאמי המכהן כראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן

המחיר של אותה יציאה מהמסתור לא איחר לבוא. במהלך הצעדה נשמעו פיצוצים עזים במוקדי הכינוס בטהרן, כולל בכיכר פרדוסי ובסמוך למסלול הצעדה, שם דווח על הרוגים ופצועים. ישראל אף הזהירה מראש על כוונתה לתקוף אזורים ספציפיים בנתיב הצעדה וקראה לאזרחים להתפנות, מה שמחזק את הטענה כי הבכירים בחרו להשתמש בציבור כמגן אנושי.

