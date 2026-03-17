בבלי
"יום אל-קודס" 

מצעד ההיבריס שהפך למלכודת מוות: בכירי המשטר באיראן תחת כוונת המל"טים

צעדת "יום אל-קודס" השנתית בטהרן נפתחה השנה תחת עננת מלחמה כבדה ותקיפות ישראליות-אמריקניות חסרות תקדים | בעוד בכירי המשטר בחרו לצאת מהמסתור ולהשתמש באזרחים כמגן אנושי, נראה כי ההחלטה התבררה כטעות אסטרטגית גורלית שגובה מחיר דמים בצמרת ההנהגה (העולם הערבי)

בכירי המשטר באיראן ביום אל קודס (צילום: רשתות חברתיות )

מה שהחל כאירוע שנתי מסורתי של הפגנת כוח ביום שישי האחרון של הרמדאן, הפך השנה למפגן של יוהרה מסוכנת תחת שמיים רוחשים בכלי טיס עוינים.

למרות המלחמה המתמשכת והתקיפות הישירות על אדמת , החליטו בכירי המשטר, בהם הנשיא מסעוד פזשכיאן, שר החוץ עבאס אראקצ'י ובכירים נוספים כמו עלי לאריג'אני, לצאת אל הרחובות ולצעוד בקרב ההמונים. נוכחותם בלב צמרת הפיקוד והשיטור, כולל ראש המשטרה אחמד-רזא רדן, נתפסה כניסיון להפגין חסינות, אך בפועל הם חשפו את עצמם ואת האזרחים שסביבם לסכנה מיידית.

מוחמד אסלאמי המכהן כראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן (צילום: רשתות ערביות )

המחיר של אותה יציאה מהמסתור לא איחר לבוא. במהלך הצעדה נשמעו פיצוצים עזים במוקדי הכינוס בטהרן, כולל בכיכר פרדוסי ובסמוך למסלול הצעדה, שם דווח על הרוגים ופצועים. ישראל אף הזהירה מראש על כוונתה לתקוף אזורים ספציפיים בנתיב הצעדה וקראה לאזרחים להתפנות, מה שמחזק את הטענה כי הבכירים בחרו להשתמש בציבור כמגן אנושי.

עלי לאריג'אני מתרברב - כדרכו (צילום: מסך)
עלי לאריג'אני (צילום: רשתות ערביות )

ביממה האחרונה זורמים דיווחים על "הישגים סיכוליים משמעותיים" מצד ישראל. גורמים ישראלים אישרו כי עלי לאריג'אני, אחת הדמויות החזקות ביותר במשטר, היה בין היעדים שהותקפו, ובישראל בוחנים האם אכן חוסל. לצדו, דווח כי מפקד הבסיג' באיראן חוסל בתקיפת טילים יחד עם שורת בכירים בצמרת הפיקוד. הרמטכ"ל הישראלי רמז כי צה"ל מנצל הזדמנויות מבצעיות כדי לפגוע בגורמי משמרות המהפכה וגורמי הדיכוי של המשטר, גם כאשר אלו מנסים להסתתר בלב אוכלוסייה אזרחית.

השמועות על חיסולים נוספים ממשיכות לזרום, כאשר גם בכירים בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ששהו באיראן היוו מטרה לתקיפות. נראה כי הבחירה לצאת אל השמש ביום שבו השמיים זרועים בטכנולוגיה המתוחכמת ביותר של ישראל וארה"ב הייתה טעות קולוסאלית. במקום להפגין שליטה, המשטר האיראני מצא את עצמו סופר גופות של דמויות מפתח, בעוד המערכה להסרת האיומים נמשכת בעוצמה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

