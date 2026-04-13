בצעד שעורר דיון ער בעיר התורה והחסידות, אישרה מועצת העיר בני ברק השבוע הצעה להגבלת שעות הפעילות של חנויות מכונות השתייה והמזון האוטומטיות בעיר. על פי ההחלטה, המכונות יופעלו עד השעה 23:00 בלבד, וזאת בעקבות טענות לנזק חינוכי חמור והפרעה לתושבים.

היוזם המרכזי של ההצעה, חבר הנהלת העיר זאב ליפשיץ, הגיש מכתב מפורט לראש העיר בו פירט את הבעיות הנובעות ממכונות אלו. לטענתו, המכונות הפכו למוקד התכנסות של בני נוער עד שעות הלילה המאוחרות, תוך יצירת רעש והפרעה משמעותית לאיכות החיים של תושבי האזור. בנוסף, נטען כי מדובר גם במפגע בטיחותי, בשל התקהלות בסמוך למתקנים.

"בשנה האחרונה פנו אלי רבנים"

בישיבת מועצת העיר, פרש חבר המועצה זאבי ליפשיץ את הבעיה בפני ראש העיר חנוך זייברט ושאר חברי המועצה. "בשנה האחרונה פנו אלי רבנים וטענו שהדבר גורם לנזק רוחני בל יתואר", מסר ליפשיץ בדבריו. "אנחנו לא נגד המכונות עצמן, רק נגד העובדה שזה נהפך לשוק. התפקיד שלנו הוא לשמור על צביון העיר".

ליפשיץ הוסיף והבהיר כי ניסיונות להגיע להסכמות עם בעלי המכונות לא צלחו. "ניסינו להגיע להסכמות, אך זה לא הצליח", ציין. "זה גם נזק סביבתי - בחורים יושבים בחדרי מדרגות ומשאירים אחריהם לכלוך וזבל".