ברוך דיין האמת: בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרה"ח ר' משה מנדל גלבשטיין ז"ל, מזקני וחשובי חסידי נדבורנה בבני ברק, שהלך לעולמו עם כניסת השבת בגיל 87.

המנוח, בנו של הרה"ח ר' הלל אברהם ז"ל, היה מדמויות ההוד של העיר בני ברק. לצד קביעת עיתים לתורה ודבקותו ברבותיו אדמו"רי בית נדבורנה, נודע כאדם ישר דרך שעסק במלאכתו באמונה ובמאור פנים.

ר' משה מנדל ז"ל היה דמות מוכרת בחצרות האדמו"רים בזכות עיסוקו הייחודי. הוא היה חלוץ בתחום פתרונות הפלסטיק למטבעות ה"חנוכה געלט", והיה הראשון שייצר את מחזיקי הפלסטיק השקופים המוכרים, המשמשים את האדמו"רים בחלוקת המטבעות לחסידים.

מכריו מספרים על נאמנותו ועל דיסקרטיות יוצאת דופן: חסידים ניסו לא פעם לדלות ממנו מידע בצחות, "כמה מטבעות הזמין אדמו"ר פלוני?", בניסיון לאמוד את גודל החצר או המשפחה, אך ר' משה מנדל מעולם לא הוציא דבר מפיו. הוא שמר על כבודן של חצרות הקודש ועשה את מלאכתו בשתיקה ובנאמנות מוחלטת.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות בדרך ישראל סבא.

מסע הלוויה יצא הלילה, מוצאי שבת קודש, בשעה זו מביתו ברחוב קהילות יעקב 15 בבני ברק. ובשעה 23:45 מבית ההלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.