מאות רבני ורכזי “איחוד בני הישיבות” מכל רחבי הארץ השתתפו בסוף השבוע שעבר בקונוונשן הראשון וההיסטורי של הארגון, שנערך בירושלים ונמשך מיום חמישי ועד מוצאי שבת קודש.

הוועידה התקיימה בברכתם ובהכוונתם של נשיאי האיחוד, גדולי ישראל, ובמהלכה זכו המשתתפים לשורה של משאות חיזוק, פאנלים מקצועיים, מושבי תוכן והדרכה, לצד התייעצויות אישיות עם גדולי התורה בנושאים הנוגעים לעולם הישיבות ולאתגרים העומדים בפני בני הישיבות בתקופה הנוכחית.

בין גדולי התורה שהשתתפו במהלך הוועידה והשבת: מנהיג עולם הישיבות הגרמ״ה הירש, נשיא האיחוד; ראש הישיבה הגר״ד כהן; הגרח״פ ברמן; הגר״ש גלאי; והגר״י טולידנו, ראש ישיבת חזון ברוך.

אחד מרגעי השיא של הוועידה היה מעמד מיוחד בהשתתפות הגרמ”ה הירש, שנשא את המשא המרכזי בפני מאות המשתתפים וחיזק את ידי רבני ורכזי האיחוד העוסקים במשך כל ימות השנה בליווי וחיזוק בני הישיבות.

עוד קודם לכן הוקרנה ברכתו המיוחדת של ראש הישיבה הגר”ד לנדו, אשר בירך את המשתתפים ואת פעילות האיחוד למען בני התורה.

במהלך ימי הוועידה התקיימו מושבי תוכן מקצועיים בנושאי חינוך, קשר אישי עם בני ישיבות, מניעת שחיקה, התמודדות עם אתגרי התקופה וחיזוק תחושת השייכות של בני הישיבות לעולם התורה. לצד זאת הוצגה תערוכה מיוחדת שסקרה את מגוון תוכניות הארגון, ובהן “מסילות”, “נטועים”, “לב בנים”, “מרכז מענה” ותוכניות נוספות הפועלות ברחבי הארץ.

במסגרת הוועידה נחשף גם המיזם החדש “לחיים” - קו ייעוץ ומענה בענייני שידוכים לבני ישיבות, להורים ולשדכנים, שהוקם בעקבות הנחייתו של ראש הישיבה הגרמ”ה הירש, מתוך מענה למצוקות העולות מן השטח.

לקראת שבת הצטרפו גם נשות רבני ורכזי האיחוד לתוכנית מיוחדת שהוקדשה להוקרת פעילותן ושותפותן בעבודת הקודש הנעשית במשך כל השנה למען בני הישיבות.

לאורך השבת נשמעו דברי חיזוק והכוונה מגדולי התורה, לצד פאנלים פתוחים בהם העלו המשתתפים שאלות מעשיות מעבודתם בשטח וקיבלו מענה והדרכה ישירה.

באיחוד בני הישיבות סיכמו בסיפוק רב את הקונוונשן הראשון וציינו כי החיבור בין גדולי התורה, הרבנים והרכזים, לצד ההכשרה המקצועית והתוכן החינוכי, העניק למשתתפים כוחות מחודשים להמשך הפעילות למען בני הישיבות בכל רחבי הארץ.