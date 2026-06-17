בבלי
בכניסה מאורגנת

מהצלחות הצ'ולנט המבהילות ועד לריקודים | אלפים בהילולת יוסף הצדיק בשכם

לרגל יומא דהילולא קדישא של יוסף הצדיק, אלפים פקדו את ציונו הקדוש בלב העיר שכם • ראש מוסדות 'חוט של חסד', הגאון רבי שלום ארוש, העתיר בתפילה וגילח את שערותיהם של ילדי חלאק'ה שהגיעו לגיל שלוש • במקום הוקם מערך הכנסת אורחים ענק עם כיבוד ושתייה • מ. אדלר מגיש תיעוד (חרדים)

הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )

המוני בית ישראל מכל גווני הקשת פקדו במהלך השבוע האחרון, בליל יום ההילולא של יוסף הצדיק, את קברו הקדוש השוכן בלב העיר שכם, בכניסה המונית ומאורגנת שסובבה באבטחה כבדה של כוחות צה"ל והביטחון.

המוני העולים, שהגיעו באוטובוסים ממוגנים מכל רחבי הארץ, ניצלו את שעות הלילה כדי לשפוך את שיחם ולהעתיר בתפילה על הציון הקדוש לישועת הכלל והפרט, בעת רצון זו של יום ההילולא.

במרכז המעמד נרשמה התרגשות רבה עם הגעתו של ראש מוסדות 'חוט של חסד', הגאון רבי שלום ארוש, שהגיע בראש קבוצה מחסידיו. הגר"ש ארוש העתיר בתפילה ממושכת למען עם ישראל, ולאחר מכן ערך מעמדי חלאק'ה למספר ילדי חמד שהגיעו לגיל שלוש.

לרווחת אלפי המתפללים, הוקם במתחם הקבר מערך 'הכנסת אורחים' מיוחד, שפעל לאורך כל שעות הכניסה והגיש לציבור הענק אוכל מזין, כיבוד עשיר ושתייה קרה כדי להקל על השוהים במקום.

מפעילי מערך ההכנסה אורחים הביעו תקווה גדולה עם סיום המעמד ואמרו: "אנו מקווים ומצפים מאוד שבקרוב ממש נזכה לארח את כל עם ישראל כאן בשכם במהלך כל השנה כולה, ולא רק באוכל ושתייה אלא גם בלינה מוסדרת, ושכל המתחם וכל האזור כולו יחזור לשליטה יהודית מלאה בגאון ובעוז".

עם שחר, ולאחר שאלפי המתפללים פינו את המתחם, הסתיימה הכניסה בהצלחה וללא אירועים חריגים, כאשר כוחות הביטחון ליוו את אחרוני האוטובוסים אל מחוץ לעיר

הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )
הילולת יוסף הצדיק (צילום: מ. אדלר )

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