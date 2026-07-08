חתמו על כתב הכתרה צמרת הרבנים התכנסה בבית רבה של אלעד; רב חדש הוכתר לשכונה המתפתחת בעיר מעמד הכתרה מרומם נערכה בביתו של מרא דאתרא של אלעד, הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, לרגל מינויו של הרה"ג ר' הלל דייטש לרב השכונה החדשה • הרבנים והדיינים שתו 'לחיים' וחתמו על כתב המינוי • במהלך הערב התבשרו המסובים כי בקרוב יוקם בית הוראה ובית מדרש לטובת התושבים • סיקור ותיעוד (חרדים)