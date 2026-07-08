צמרת הרבנים התכנסה בבית רבה של אלעד; רב חדש הוכתר לשכונה המתפתחת בעיר
מעמד הכתרה מרומם נערכה בביתו של מרא דאתרא של אלעד, הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, לרגל מינויו של הרה"ג ר' הלל דייטש לרב השכונה החדשה • הרבנים והדיינים שתו 'לחיים' וחתמו על כתב המינוי • במהלך הערב התבשרו המסובים כי בקרוב יוקם בית הוראה ובית מדרש לטובת התושבים • סיקור ותיעוד (חרדים)
במעמד מרומם התכנסו באלעד ציבור חשוב מתושבי השכונה החדשה והאיזור, בבית המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, לרגל מעמד ההכתרה של רב השכונה הגאון רבי הלל דייטש, בנו של הגאון רבי מתתיהו דייטש, רבה של שכונת 'רמת שלמה' בירושלים.
עם תחילת המעמד התבשרו הנוכחים כי בקרוב יוקם בס"ד בית הוראה ובית מדרש לתורה ולתפילה לטובת כלל הציבור, כמו כן חתמו כלל הרבנים שהשתתפו במעמד על כתב ההכתרה.
במעמד נשאו דברים, רב העיר הגרש"ז גרוסמן, הגרמ"ש קליין, הגרש"פ ויינברגר, הגר"מ דייטש, הגרי"ש לייזער, הגר"י בחר והגרי"ז הורוביץ.
עוד השתתפו במעמד רבני העיר, הגאונים: רבי אהרן סופר רב קהילת ערלוי, רבי ברוך חיים דינר רב קהילת בני תורה, רבי ישראל פסח שנייבלג רב קהילת צמח צדיק ויזניץ, רבי שלמה גרינברגר רב קהילת אהבת שלום ויזניץ, רבי שמואל דוד טסלר רב קהילת אמרי חיים ויזניץ, רבי אברהם למברגר רב קהילת מאקאווא, רבי פרץ לפקוביץ דומ"צ דושינסקיא, רבי אברהם פייערברגר דומ"צ סאטמאר, רבי יצחק דוד סמט דומ"צ בויזניץ, רבי חיים יהודה אורלנציק דומ"צ לעלוב, רבי יצחק איזיק טויב רא"כ מדרש אליהו, וכן עסקני ונציגי ציבור.
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