שמחה בחסידות גור. במוצאי תשעה באב שוחרר מהכלא הצבאי הבחור ישראל יהודה פיין, מתלמידי ישיבת 'שפת אמת' בירושלים, לאחר שריצה ימי מאסר בעקבות מעצרו בלשכת הגיוס.

עם הגעתו של הבחור לירושלים מיד עם תום הצום, התכנסו חבריו לישיבה, בני משפחתו ומכריו לקבלת פנים נרגשת ומרוממת שנערכה בהיכל ישיבת 'שפת אמת'. הנוכחים פתחו בריקודים סוערים לכבודה של תורה וליוו אותו בשירה המוכרת: "ובשלטון הכופרים אין אנו מאמינים".

את השמחה בישיבה פיאר בהשתתפותו הגה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור.

בתום מעמד קבלת הפנים בישיבה, יצאו המשתתפים בתהלוכת ענק ברחובות ירושלים לכיוון בית הוריו של הבחור ברחוב מנחת יצחק. אלפים שליוו את תהלוכת השמחה שרו ורקדו לאורך כל הדרך לכבודה של תורה ולכבודו של אסיר עולם התורה ששוחרר.