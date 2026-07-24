בבלי
בראשות בן האדמו"ר

חסידי גור פיזזו 'בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים' ויצאו לתהלוכה; כך קידמו את אסיר עולם התורה

שמחה וריקודים בחסידות גור: הבחור ישראל יהודה פיין, תלמיד ישיבת 'שפת אמת', שוחרר אמש מהכלא הצבאי לאחר שנעצר בלשכת הגיוס • המונים נהרו לקבלת פנים נרגשת בראשות הגה"צ רבי דוד אלתר • בהמשך יצאה תהלוכת ענק לעבר ביתו • תיעוד (חרדים)

קבלת פנים לבחור מגור
קבלת פנים לבחור מגור| צילום: צילום: באדיבות המצלם

שמחה ב. במוצאי תשעה באב שוחרר מהכלא הצבאי הבחור ישראל יהודה פיין, מתלמידי ישיבת 'שפת אמת' ב, לאחר שריצה ימי מאסר בעקבות מעצרו בלשכת הגיוס.

עם הגעתו של הבחור לירושלים מיד עם תום הצום, התכנסו חבריו לישיבה, בני משפחתו ומכריו לקבלת פנים נרגשת ומרוממת שנערכה בהיכל ישיבת 'שפת אמת'. הנוכחים פתחו בריקודים סוערים לכבודה של תורה וליוו אותו בשירה המוכרת: "ובשלטון הכופרים אין אנו מאמינים".

את השמחה בישיבה פיאר בהשתתפותו הגה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור.

בתום מעמד קבלת הפנים בישיבה, יצאו המשתתפים בתהלוכת ענק ברחובות ירושלים לכיוון בית הוריו של הבחור ברחוב מנחת יצחק. אלפים שליוו את תהלוכת השמחה שרו ורקדו לאורך כל הדרך לכבודה של תורה ולכבודו של אסיר עולם התורה ששוחרר.

קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)
קבלת פנים לבחור מגור (צילום: שמואל עמית)

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