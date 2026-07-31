הגאון ראש הישיבה חכם משה צדקה הגיע השבוע לציון הרשב"י במירון לתפילת שחרית בנץ החמה, בסיום מסע תפילה מיוחד שערך במשך הלילה בקברי צדיקים בצפון הארץ.

בתום תפילת הנץ, ביקש הגאון ראש הישיבה מקום שקט ללימוד ולמנוחה. לשם כך הגיע לדירת הנופש במירון בה שוהה הפוסק הגאון רבי בנימין חותה שליט"א.

במשך כשעה ארוכה שהה הגר"מ צדקה במקום, כשהוא עוסק בלימוד תורה ומשוחח עם הגאון רבי בנימין חותה ובני ביתו בדברי תורה.

בהגיעו למקום, הביע הגר"מ צדקה הערכה רבה לפועלו הגדול של הרב חותה בהרבצת תורה, ואמר בחיוך: "הרב חותה כל השנה עסוק עם השיעורים, הוא רצה חופש - ושלחו אותנו אליו".

במהלך השיחה התייחס ראש הישיבה להצלחתה של ארצות הברית. לדבריו, סוד הצלחתה נעוץ בכך שהיא "חדשה בעולם, ולא היו שם עבירות". כמו כן ציין, שרבנים מגיעים לשם לאסוף כספים עבור ישיבות, ולכן זוכים להצלחה.

בסיום הביקור שיבח הגר"מ צדקה שליט"א את הכנסת האורחים שזכה לה. הרב חותה השיב לו: "הכנסת אורחים כמקבל פני שכינה", והוסיף: "כאן, את השכינה עצמה הבאתי לבית".

תיעוד מהמפגש המיוחד מופיע בראש הכתבה.