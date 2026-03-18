ירי חריג של חיזבאללה - מלבנון למרחק משמעותי בדרום הארץ

בעיר אשקלון שבדרום הארץ ובמספר יישובים נוספים בעוטף עזה נשמעו הערב (רביעי) ללא כל התרעה מקדימה אזעקות עולות ויורדות. אם תחילה סברו שמדובר בירי חריג מרצועת עזה, התברר במהירות שמדובר בשיגור חריג דווקא מחיזבאללה.

ארגון הטרור השיעי, שבשבוע האחרון הגביר דרמטית את קצב שיגורי הטילים לישראל, בניסיון לשדר חוזק, החליט הערב לשגר מטח מצומצם לדרום הארץ - ליישובים במרחק כ-200 ק״מ מלבנון.

במקביל לירי לדרום, המשיך חיזבאללה למרות לעבר יישובי הצפון. שורה של אזעקות נשמעו גם ביישובים הסמוכים לגבול. בחסדי שמים לא דווח על נפגעים.

מבנה בעיר הצפונית קרית שמונה נפגע מרקטה במטח החריג. בחסדי שמים שוב ללא נפגעים בנפש.

בינתיים בתוך כך התקיפות הישראליות על ארגון הטרור חיזבאללה נמשכות. הערב הודיע צה"ל, זמן קצר קודם שיגור המטח החריג, כי חוסל מפקד דיוויזית 'האמאם חסין' - תוך שבוע מחיסול קודמו בתפקיד.

מדובר במחבל חסן עלי מרואן, ששימש כמפקד דיוויזית 'האמאם חסין' לאחר שקודמו בתפקיד חוסל לפני כשבוע. מרואן שימש בעבר כאחראי המבצעים של הדיוויזיוה ושימש כמפקד הדיוויזיה לאחר חיסולו של עלי מסלם טבאג'ה מפקד דיוויזית 'האמם חסין' הקודם וג'האד אלספירה סגנו, לצד שרשרת בכירים נוספים. בנוסף, במבצע 'חיצי הצפון' חוסל ד'ו אלפקאר שהיה מפקד הדיוויזיה לפני טבאג'ה, זהו מפקד הדיוויזיה השלישי שחוסל מאז מבצע 'חיצי צפון'.

בפועל, מרואן היה אחראי על הקשר בין הדיוויזיה לבין הבכירים הצבאיים בארגון הטרור חיזבאללה ו'כוח קדס'. בנוסף פיקד על שיגורי טילים, כלי טיס עוינים ורקטות לעבר מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

בתפקידו כאחראי המבצעים היה אחראי על בניין הכוח של כלל פעילי הדיוויזיה וניהל את פריסת פעילי הדיוויזיה בדרום לבנון.

"דיוויזית 'האמאם חסין' מהווה כוח צבאי המשמש את 'כוח קדס' האיראני לקידום האינטרסים של משטר הטרור האיראני והפעלת כוח נגד צה"ל ואזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל. "הפגיעה בדיוויזית 'האמאם חסין' משמעותית לפגיעה ביכולות הצבאיות של משטר הטרור האיראני וארגון הטרור חיזבאללה במדינת לבנון וברחבי המזרח התיכון כולו".