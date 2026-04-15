"נכריע את בינת ג'בייל": נתניהו בהודעה דרמטית בצל המלחמה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע במסר מצולם כי ישראל "הולכת להכריע את בינת ג'ביל".

״כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג׳בייל. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון", הודיע רה"מ.

לדבריו, "ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש״.

בינת ג'בייל היא העיירה שבה כותרו ונלכדו עשרות מחבלי חיזבאללה ובהם גם אנשי כוח רדואן. חיזבאללה ריכז שם כוח גדול שאמור היה לצאת למתקפה בשטח ישראל. אבל, המחבלים לא הבחינו בזחילה השקטה של הכוחות הישראליים, שכיתרו אותם מכל העברים. כמה עשרות שניסו לברוח נהרגו, והשאר נלחמים כעת על חייהם והם נואשים.

בינתיים, בישראל מעריכים כי הפסקת אש בלבנון עשויה להיכנס לתוקף בתוך ימים, על רקע לחצים שמפעילה ארצות הברית להסכמה על הפוגה זמנית מול חיזבאללה, כאשר הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס לדון בנושא.

במקביל, בצה״ל נערכים לאפשרות של עצירת הלחימה והאיצו תכניות מבצעיות בדרום לבנון שעלולות להיגנז, בעוד שרים בקבינט מפעילים לחץ בכיוון הפוך ודורשים להרחיב את התקיפות בביירות ומעבר לנהר הליטני. דובר צה״ל אפי דפרין התייחס לאפשרות ואמר “פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני”.