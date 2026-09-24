בסוף השבוע פרצה שריפה בבניין מגורים בירושלים. אחד הדיירים שדירתו נפגעה מהאש הוא יועץ התקשורת מני חדד. בחסדי שמים, הוא ובני משפחתו ניצלו בנס. העיתונאי שנקלע לעימות אלים | 'זיידל'ע' עם כל הנייעס והחשיפות זיידל'ע | 13.08.26 אחרי ההחלפה של משה גפני ואורי מקלב ורגע לפני שקמפיין הבחירות לכנסת של 'דגל התורה' יוצא לדרך, קיבלנו הצצה למאחורי הקלעים של ימי הצילומים לנציגי הרשימה - יעקב אשר, יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש, דודי זלץ, דוד אוחנה ואליהו ברוכי. נותר לראות האם זו תהיה הרשימה עד הגמר.

ההיסטוריון, מדריך הטיולים וסופר ישראל שפירא נצפה מפנק בחורי ישיבה בספרו על המעיינות הנדירים בתמורה לכך שענו נכונה על שאלה שנשאלו על מסכת 'בבא בתרא' שלמדו בישיבה.

10 10 0:00 / 0:33

את זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה, ראינו בוחר ארבעת המינים עם מקורבו הרב אריה חסידיאן.

( צילום: דוד לב טוב )

לקראת שמחת ישיבות תפארת ישראל – נישואי בתו של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, שתתקיים לאחר חג הסוכות, עלה ראש הישיבה למעונם של גדולי ישראל להזמינם להשתתף בשמחת החתונה.

מיד לאחר מכן נצפה בנו של ראש הישיבה, היועץ האסטרטגי הרב זאב דרוק, מתברך מראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

במעונו של הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ראינו את מנכ"ל הרשת, ר' דובי וינטר מתברך מראש הישיבה.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, נצפה בוחר אתרוג בקפידה.

ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר' בבחירת אתרוג מרוקאי.

( צילום: שמוליק פרץ )

את הגאון הרב יעקב יגן, ראינו בסוד שיח תורני עם הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת המקובלים 'אהבת שלום'.

העיתונאי הוותיק בנימין ליפקין מונה לדובר המועצה המקומית קדומים. ברכות.

העיתונאי ארי קלמן הכתב לענייני חרדים של ערוץ 'i24NEWS' נצפה בלשכתו של יו"ר 'דגל התורה' היוצא ח"כ משה גפני.

את איש העסקים יוסי אברהמי ראינו מגיע במסוק פרטי לתפילה בקברי צדיקים בצפון, יחד עם איש החסד מנשה כהן.

את הזמר ליפא שמלצר ראינו מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתי ניילינגר באלעד.

( צילום: אלישע מן )

יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי בא להיפרד מיו"ר 'דגל התורה' היוצא ח"כ משה גפני שהגיע לדיון חשוב בוועדה בכנסת.

ח"כ יעקב אשר יו"ר 'דגל התורה' הנכנס ודודי זלץ סגן ראש העיר ביתר עילית שהוצב במקום החמישי ברשימת 'דגל התורה' לכנסת, בתפילה בציונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

והנה ח"כ יעקב אשר, משתתף בהלוויית הגאון הרב מרדכי אוירבך זצ"ל מזקני רבני העיר תל אביב.

חנמאל דורפמן ששובץ במקום ה-7 ברשימת 'עוצמה יהודית' בבחירות לכנסת, הוריד את הפאות שהיו סימן ההיכר שלו.

והנה הלוביסט דולב תורג'מן, המכהן כסמנכ"ל בחברת הייעוץ והאסטרטגיה 'ריפבליק יועצים', נפרד בלחיצת יד מח"כ משה גפני.

את צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, ראינו מתברך מהאדמו"ר רבי אברהם מסעוד יהודיוף.

( צילום: יוסף חיים אמסלם )

אליהו שושן ושלומי אלחרר סגני ראש העיר בני ברק, ראובן שרבאני מבכירי ש"ס בעיריית בני ברק, אריאל הררי וישראל כהן עוזריו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מתברכים ברחובה של עיר מהגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון.

האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

( צילום: מרדכי גרינוולד )

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר הספרדי של בני ברק, מברך בערב יום כיפור את יד ימינו אברהם מיג'אן.

( צילום: שוקי לרר )

איש העשייה והחסד יעקב זכריהו ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתברכים ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: נועם אליהו )

ולקחתם לכם: הרב מרדכי בן יהוידע יו"ר 'משכן של תורה' נצפה מגיש אתרוג מהודר מיוחד במינו לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

איש העסקים קובי אלהרר ממיאמי, שהגיע לביקור בישראל, בברכה והתייעצות במעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

- צילום: דניאל פולק צילום: צילום: דניאל פולק 10 10 0:00 / 0:13

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, מכתיר את הרב נחום אליהו הכהן לרב בית הכנסת המרכזי 'נווה אפק' בראש העין, יחד עם רב העיר הגאון הרב יחיאל בסיס, שליח חב"ד המרכזי בעיר הרב בנימין עקיבא, ראש העיר רז שגיא וסגנו איתי ונה, האבא הרב שלום בער כהן ראש ישיבת חב"ד בקריית מלאכי וחמיו הרב יוסף יצחק בקרמן שליח חב"ד בגבעתיים.

10 10 0:00 / 0:29

הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר , בטקס הכתרת רב העיר חולון הגאון הרב משה פרזיס.

את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, ראינו בכותל המערבי כשהוא מטמין פתקים עם בקשות של ילדים מיוחדים שכתבו לו בעת ביקורו במגדל העמק.

ניצב חיים סרגרוף מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה וסגן ניצב ליאור נחמני קצין אגף המבצעים ורב המחוז רב פקד הרב אליהו קב, סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק ורמת גן וסגנו רב פקד מארק צפניה, בברכת שנה טובה אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, לסיור התלוו צבי חסיד מנכ"ל זק"א והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד.

( צילום: יוני קנר )

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והגאון רבי זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת הגדול בתל אביב, מהצד נראה רב בית הכנסת הרב איציק בר זאב.

( צילום: שלומי )

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן נצפה בוחר אתרוג מרוקאי.

( צילום: שמוליק פרץ )

והנה המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן ובנו בצלאל, מעניקים סט ארבעת המינים לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

את אפרים רוזנשטיין מנהל השיווק למגזר החרדי ב'לאומית', ראינו בוחר אתרוג מהודר.

המשפיע הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי , שימש כסנדק בברית לנכדו של איש החסד איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה'.

שמעון ברדי עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בברכה והתייעצות אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

( צילום: אלעזר פינשטיין )

את משה כלפון יועץ שר העבודה, ראינו מתברך מהראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שהמריא למסע חיזוק בצפון.