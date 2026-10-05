כאשר משפחה גדלה, גם הצרכים משתנים. פתאום נדרש יותר מקום לנוסעים, מרחב לעגלות ולציוד, נוחות בנסיעות ארוכות ובעיקר רכב שיכול לתת מענה לכל בני המשפחה. עבור משפחות המחפשות רכב מרווח עם 7 מקומות ישיבה, רכב מסוג SUV יכול להוות פתרון נוח במיוחד. אך לצד הרצון לשדרג, עומדת כמובן גם שאלת התקציב: כיצד ניתן לעבור לרכב גדול ומשפחתי יותר מבלי להוציא סכום גדול בבת אחת?

כאן נכנסת לתמונה ההצעה החדשה של אלדן על צ'רי טיגו 8.

7 מקומות ומרחב נוסף למשפחה

צ'רי טיגו 8 הוא רכב SUV משפחתי בעל 7 מקומות ישיבה, המיועד לתת מענה למשפחות שזקוקות ליותר ממה שרכב קומפקטי יכול להציע. היתרון המרכזי הוא כמובן האפשרות להסיע עד שבעה נוסעים, כך שהרכב מתאים למשפחה עם ילדים, לנסיעות משותפות ולשימושים משפחתיים מגוונים.

מעבר למספר המושבים, הבחירה ברכב גדול יותר משמעותית גם מבחינת הנוחות היומיומית. נסיעה עם הילדים, יציאה לטיול, נסיעה בחול המועד או יום עמוס שבו צריך להעביר ציוד רב – כל אלה הופכים קלים יותר כאשר יש ברכב מרחב נוסף.

מה עם המחיר?

אלדן מציעה כעת את צ'רי טיגו 8 במחיר מיוחד של 2,370 שקל לחודש צמוד מדד למשך 50 חודשים. כך ניתן לשדרג לרכב משפחתי גדול יותר, תוך פריסת חלק משמעותי מהעלות לתשלומים חודשיים.

למה דווקא 7 מקומות?

עבור משפחות גדולות, מספר המקומות ברכב אינו פרט שולי. הוא משפיע על כל ההתנהלות המשפחתית. רכב בעל 7 מקומות מאפשר גמישות רבה יותר: הילדים יכולים לנסוע יחד, ניתן לארח בני משפחה נוספים, ובנסיעות משפחתיות אין צורך לחשוב בכל פעם מחדש מי מצטרף ומי נשאר מאחור.

גם עבור משפחות שאינן משתמשות בכל שבעת המקומות מדי יום, עצם האפשרות להשתמש בשורה השלישית בעת הצורך יכולה להיות יתרון משמעותי.

רכב שמתאים לחיים עצמם

בסופו של דבר, רכב משפחתי טוב הוא רכב שלא רק נראה יפה בחניה, אלא כזה שמתאים לשגרת החיים. הוא צריך להתמודד עם נסיעות קצרות וארוכות, עם ילדים, עם ציוד, עם קניות ועם טיולים – ולספק למשפחה מרחב וגמישות כאשר באמת צריכים אותם. צ'רי טיגו 8, עם שבעה מקומות ישיבה ומרכב SUV מרווח, נועד לתת מענה בדיוק לצורך הזה.

פירוט המחיר

ההצעה של אלדן פשוטה וברורה: סך הכול 109,900 שקל, בעוד שמחיר המחירון הוא 141,000 שקל ללא הפחתות (מחירון לוי יצחק).

כיצד משלמים? ללא מקדמה וללא תשלום ראשוני. ניתן לצאת באותו יום עם הרכב בהחזר של 2,370 שקל צמוד מדד לתקופה של 50 חודשים.

ואם יש ברשותכם רכב ישן ששווה 10,000 שקל ואתם מעוניינים להיפטר ממנו, ההחזר החודשי יורד אפילו ל-2,144 שקל.

במילים פשוטות: אין צורך לשבור תוכנית חיסכון כדי להנות מההצעה.

בנוסף, אלדן מעניקה שנה אחריות לרכב על מנוע, גיר ועוד 10 מכלולים.

*הטבת המימון ניתנת באמצעות חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ או גורם ממן אחר, והעמדת ההלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הגורם המממן. ההצעה כפופה לתקנון.