מכונאי איטלקי הצליח להיכנס לספר השיאים של גינס בזכות פרויקט יוצא דופן: הוא צמצם מכונית פיאט פנדה משנת 1993 לרוחב של 50.20 סנטימטרים בלבד, והפך אותה למכונית הניתנת לנהיגה הצרה בעולם.

אנדראה מאראצי, המכונאי שעמד מאחורי הפרויקט, השקיע כשנה שלמה בתכנון ובביצוע השינויים במכונית. הוא דאג לשמר חלק ניכר מהרכיבים המקוריים של הרכב, תוך ביצוע התאמות נרחבות שאפשרו את הצמצום הקיצוני.

המכונית המשונה מיועדת לנהג בודד היושב במרכזה, והיא מצוידה במנוע חשמלי, ארבעה גלגלים ומערכות היגוי ובלימה רגילות. אורכה של המכונית מגיע ל-3.40 מטרים, גובהה 1.45 מטרים, ומשקלה כ-264 קילוגרמים. מהירותה המרבית מוגבלת לכ-15 קילומטרים לשעה.

מאראצי סיפר כי הפרויקט החל כ"רעיון טיפשי במגרש הגרוטאות", אך בסופו של דבר הצליח ליצור "משהו שלאף אחד אחר אין". לדבריו, המשמעות החשובה ביותר עבורו אינה ההישג ההנדסי עצמו, אלא העובדה שהמכונית מצליחה לגרום לאנשים לחייך.

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גולשים ברשת הגיבו לשיא המיוחד בהומור, ושאלו בין היתר האם המכונית מסוגלת לבצע דריפט. אחרים תהו כיצד הרכב הצר יתמודד עם רוחות חזקות.