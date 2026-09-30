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תאונה קטלנית

אישה כבת 90 נהרגה בחול המועד בתאונת דרכים קטלנית

הולכת רגל נפגעה ממשאית בכביש 3525 סמוך לברור חיל • צוותי מד"א קבעו את מותה במקום

זירת התאונה, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

אישה כבת 90 נהרגה הבוקר (יום רביעי) ב קטלנית בכביש 3525 סמוך לברור חיל. הולכת הרגל נפגעה ממשאית, ו שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בזירה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 06:56. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את האישה שוכבת על הכביש במצב קשה ביותר, מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית.

פראמדיקית מד"א עינב ישעיהו, שטיפלה בזירה, מסרה: "מדובר באירוע קשה, הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

גם כוחות איחוד הצלה הגיעו לזירה וסייעו בטיפול. יוסף מזרחי, חובש איחוד הצלה, מסר: "מדובר בהולכת רגל שנפגעה ממשאית. למרבה הצער נקבע מותה במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית שאירעה לפני זמן קצר בברור חיל, במעורבות משאית והולכת רגל".

שוטרי תחנת שדרות ובוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב נמצאים בזירת האירוע, פועלים להסדרת התנועה וממשיכים בחקירת נסיבות התאונה.

תאונה קטלניתתאונת דרכיםמד"אברור חיל

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