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העתירו בתפילה

המקובל רבי דוד בצרי התמוטט; פונה לאחר החייאה

ראש ישיבת 'השלום' נמצא ללא דופק וללא נשימה בביתו בבני ברק • צוותי הצלה ומד"א ביצעו החייאה מתקדמת • הדופק חזר והוא פונה לשיבא • הציבור נקרא להתפלל

(צילום: שוקי לרר)

המקובל הגאון רבי דוד שלום בצרי ראש ישיבת 'השלום' בירושלים, התמוטט הבוקר (שישי) בביתו ברחוב הרב לנדא ב, וצוותי רפואה הוזעקו למקום.

כוננים מארגון וחובשים ופראמדיקים ממד"א הגיעו לדירה בעקבות דיווח על גבר בן 85 שהתמוטט. כשהגיעו, מצאו את המקובל מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

הצוותים החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, מתן תרופות וסיוע נשימתי. בחסדי שמיים, לאחר מאמצי הצוותים, הדופק חזר והמקובל פונה להמשך טיפול רפואי בחדר ההלם במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

חובשי הצלה דודי גולדברג וצבי לוסטיג, שהשתתפו בפעולות ההחייאה, מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 85 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו עיסויים, מתן תרופות, ומתן סיוע נשימתי, ולאחר שבחסדי שמיים חזר הדופק, הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר ההלם בבית החולים שיבא בתל השומר".

הגאון רבי דוד בצרי זקן המקובלים וראש ישיבת 'השלום', ידוע כאחד מגדולי המקובלים בדורנו. במהלך השנה האחרונה עבר עליות וירידות במצבו הבריאותי. בחודש כסלו תשפ"ו אושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים הדסה עין כרם, כשהוא מורדם ומונשם. אז התקיימו עצרות תפילה רבות ברחבי הארץ, ובחסדי שמיים חל שיפור במצבו.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת הגאון המקובל רבי דוד שלום בן ויקטוריה, בתוך שאר חולי ישראל. תלמידי הישיבה ומקורבי המשפחה מבקשים מהציבור להרבות בתפילות ובתחנונים למען רפואתו השלמה.

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