נער בן 13 נהרג בתאונת דרכים קטלנית בדרך עכו-חיפה

טרגדיה קשה התרחשה הלילה (בין רביעי לחמישי) בדרך עכו-חיפה: נער כבן 13 נהרג לאחר שנפגע מרכב חולף באזור קרית ביאליק. צוותי מד"א שהגיעו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער הרופאים בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד מד"א סמוך לחצות. פראמדיקים וחובשים שהוזעקו למקום מצאו את הנער שרוע על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה ביותר.

צוותי ההצלה החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות בזירה, שכללו מתן מכות חשמל באמצעות מפעם (דפיברילטור) והנשמות. הנער פונה בניידת טיפול נמרץ תוך כדי המשך מאמצי ההחייאה לבית החולים רמב"ם בחיפה, אך למרבה הכאב הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

חובש ביחידת האופנועים של הצלה, מוישי שינפלד, תיאר: "כשהגעתי למקום, מצאתי הולך רגל, נער בן 14, כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, והוא פונה במצב אנוש להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה".

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פראמדיקית מד"א גילי ברליה, החובש הבכיר אלחנן בינר והחובש ביחידת האופנועים של מד"א שלמה פוקס, שטיפלו בזירה, שחזרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הנער שכב על הכביש לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית".

"מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל ממפעם והנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש", הוסיפו.

בוחני התנועה של המשטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.