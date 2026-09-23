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תאונת דרכים בבני ברק

נער בן 15 נפצע בתאונה עם רכב ברחוב כהנמן בבני ברק

נער שרכב על קורקינט חשמלי התנגש ברכב ברחוב כהנמן בבני ברק • הוא סבל מחבלת ראש ופונה במצב בינוני לבית החולים בילינסון

מקום התאונה ברחוב כהנמן (צילום: דוברות הצלה)

נער בן 15 נפצע היום (יום רביעי) באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב כהנמן ב. הנער רכב על קורקינט חשמלי כשהתנגש ברכב.

כוחות הצלה הוזעקו למקום בעקבות הדיווח על ה. הכוננים מצאו את הנער כשהוא סובל מחבלת ראש והעניקו לו טיפול רפואי במקום.

לאחר הטיפול הראשוני פונה הנער במצב בינוני לבית החולים בילינסון בפתח תקווה להמשך טיפול.

חובשי הצלה שמואל רוטנברג וישראל מאיר מאמו, שהגיעו ראשונים לזירה, דיווחו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו רוכב קורקינט חשמלי, נער בן 15 כשהוא סובל מחבלת ראש, לאחר שהתנגש ברכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה באמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".

בני ברקתאונת דרכיםקורקינט חשמלי

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