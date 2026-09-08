שתי אחיות, בנות 7 ושנתיים, נפצעו היום (שלישי) בתאונת דרכים ברחוב הרב שך בבני ברק. הילדות חבלו בראשן ובגפיהן כתוצאה מפגיעת רכב פרטי, וצוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו להן טיפול רפואי ראשוני.

התאונה אירעה ברחוב הרב שך, אחד הצירים המרכזיים בעיר. צוותי החירום שהגיעו לזירה מצאו את שתי האחיות כשהן סובלות מחבלות בראש ובגפיים, והחלו בטיפול מיידי.

מנחם סלבוטצקי, מוטי ברזילי ואבישי זלצמן, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בנפגעות, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הן נחבלו בראשן ובגפיהן בתאונה עם מעורבות רכב פרטי. הענקנו להן טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים והן פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים איכילוב בתל אביב".

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, מצבה של הפעוטה בת השנתיים הוגדר כבינוני, בעוד אחותה הגדולה בת ה-7 נמצאת במצב קל. שתיהן פונו לבית החולים איכילוב להמשך טיפול רפואי.