תאונת דרכים קטלנית התרחשה אחר הצהריים (יום חמישי) בכביש 780, בסמוך ליציאה מקריית אתא, כאשר רוכב אופנוע נפגע בעוצמה ממונית. הרוכב, גבר כבן 35, נקבע מותו בזירת התאונה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב כרמל בשעה 17:14. למקום הוזעקו במהירות כוחות הצלה רבים, ביניהם חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום, כונני ארגון הצלה ומתנדבי איחוד הצלה.

עם הגעת הכוחות לזירה התברר חומרת המצב. רוכב האופנוע היה שרוע לצד הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסבל מחבלה רב-מערכתית ומפציעות קשות ביותר. צוותי הרפואה ביצעו בו טיפול חירום מיידי, אך נוכח אופי הפציעות הקריטיות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

פרמדיק מד"א אלכס בוחמן וחובשי מד"א אבי פייבלזון ודוד אברהם תיארו את המצב בזירה: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו."

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נפתלי רוטנברג, ראש סניף כרמל קריות באיחוד הצלה, וסגנו חיים אבני, אישרו כי "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ואופנוע. למרבה הצער נקבע מותו של רוכב האופנוע בזירת התאונה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

נהג המונית נפגע באורח קל וסבל מחבלות שונות בגופו. חובשי הצלה דוד זר ואבי פייבלזון דיווחו: "הענקנו טיפול רפואי ראשוני לנהג הרכב עם חבלות בגופו, והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה."

תאונות דרכים במעורבות רוכבי אופנוע נחשבות לקטלניות במיוחד, בעיקר בשל ההגנה המועטה שמוענקת לרוכב לעומת נוסעי רכב פרטי. כבישים בינעירוניים ואזורי יציאה מהערים, כמו כביש 780, מתאפיינים בתנועה מעורבת של כלי רכב שונים במהירויות משתנות, דבר שמעלה את הסיכון לתאונות קשות. כוחות המשטרה ובוחני תנועה הגיעו לזירה לאסוף ממצאים ולחקור את נסיבות התאונה.