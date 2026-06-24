במעמד נרגש שמחה במכנובקא בעלזא: בנו של הרב יואל רוקח הוכנס לת"ת; האדמו"ר חילק 'פעקלעך' במעמד נרגש הוכנס נין האדמו"ר ממכנובקא בעלזא לתלמוד תורה מכנובקא בעלזא בירושלים. חתן השמחה הוא נכד לבנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן רוקח, רב הקהילה בירושלים וחתן גאב"ד ראצפערט; ובן לנכדו חביבו, הרב יואל רוקח, חתן הרב משה יהודה נחמיה הלברשטאם בן האדמו"ר מסטראפקוב וחתן הגר"א שפירא, גאב"ד פרדס כץ | בסיום המעמד המרומם חילק האדמו"ר פעקלעך כחולים לילדי החמד (חסידים)