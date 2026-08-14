יום חמישי האחרון התכנסו המוני חסידי קרעטשניף סיגעט לסעודת הילולא מרכזית, לרגל מלאות שנה להסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצוק"ל. הסעודה נערכה בהיכל הטישים של חסידות פינסק קרלין בירושלים, בהשתתפות בניו של האדמו"ר זצ"ל - האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט שבארץ הקודש, מארצות הברית ומכפר עטה, שישבו יחדיו בראש השולחן.

במהלך הסעודה נשאו האחים האדמו"רים שליט"א דברי תורה וזיכרון, והעלו את זכרו הטהור של אביהם הגדול זצוק"ל, את פעולותיו ומורשתו הרוחנית. הדברים נאמרו לקראת שבת הקודש, בה חל יום היארצייט הראשון. עם סיום הטיש יצאו המוני החסידים, בראשות האדמו"ר מארץ הקודש שליט"א, לעלות לציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף שבהר הזיתים בירושלים. שם התפללו והעתירו לפני השי"ת לישועות כלליות ופרטיות. האדמו"ר מארצות הברית שליט"א יעלה לציון הקדוש במוצאי שבת קודש. האדמו"ר מכפר עטה שליט"א יעלה לציון ביום ראשון הקרוב במעמד מיוחד, בליווי קבוצת בחורים מבוגרים, ושם יפעל עבורם לישועות גדולות בעזרת השם יתברך. חלק מהאחים האדמו"רים המשיכו לאחר הסעודה לביתו של האדמו"ר מכפר עטה שליט"א, ושם שוחחו בקודש עד שעות הלילה המאוחרות.