מעמד חגיגי ומרומם התקיים בביתר עילית לרגל חנוכת המשכן החדש של ישיבת "בית מרדכי" לצעירים של חסידות זוועהיל. במעמד קביעת המזוזות השתתפו האדמו"ר מזוועהיל שליט"א לצד דודו, הגאון הצדיק גאב"ד זוועהיל שליט"א.

המבנה החדש והמרווח נועד לתת מענה הולם לגידול המתמיד במספר התלמידים ולספק להם תנאי לימוד מיטביים. האירוע מסמל שלב נוסף בהתפתחות מוסדות התורה והחינוך בעיר החרדית.

במעמד נכחו גדולי תורה ורבני ביתר עילית, ביניהם הרה"צ רבי ישראל ברזובסקי שליט"א אב"ד סלונים, הרה"ג רבי צבי ברוורמן שליט"א והרה"ג רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א, לצד פרנסי הקהילה ואישי ציבור. חבר הכנסת מאיר פרוש וראש העיר מאיר רובינשטיין הגיעו אף הם לחלוק כבוד למוסד ולברך על הרחבת גבולות התורה והקדושה.

בשיא המעמד קבעו את המזוזות בפתחי בית המדרש וחדרי הלימוד האדמו"ר שליט"א, ראש הישיבה הגאון הצדיק רבי שמואל דוד גולדמן שליט"א גאב"ד זוועהיל, ונכבדי החסידות. לאחר מכן קיים האדמו"ר שליט"א טיש לחיים, בו נשא דברי ברכה והדרכה לתלמידי הישיבה ולצוות המחנכים, ובירך את העוסקים בהקמת הבניין על השלמת המלאכה.