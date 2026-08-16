שמחה גדולה אפפה את חצר הקודש זוטשקא בבני ברק עם עליית נכדו הבכור של האדמו"ר מזוטשקא שליט"א לתורה. חתן בר המצווה הוא בנו של הרה"ג ר' נפתלי צבי מוטצען, דומ"ץ זוטשקא, חתנו של האדמו"ר שליט"א.

הרה"ג ר' נפתלי צבי הוא בנו של הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, גאב"ד קריית הבעש"ט, שהיה חתנו של מרן בעל ה"שפע חיים" מצאנז זצוק"ל. החגיגה התקיימה בבית המדרש הגדול של חסידות זוטשקא בבני ברק, וזו הייתה השמחה הראשונה שנערכה במעון הקודש ובהיכל הטישים החדש מאז הקמתו בראשות האדמו"ר שליט"א - דבר שהוסיף משמעות והתרגשות מיוחדת לאירוע. במהלך השמחה עמד חתן בר המצווה ופלפל בדרוש ובאגדה בפני הקהל הנכבד. את השמחה כיבד בנוכחותו הדוד, האדמו"ר מצאנז שליט"א, שהגיע לבוש בבגדי שבת והשתתף במעמד במשך שעה ארוכה. עמו הגיעו רבים מחסידי צאנז בבני ברק, ונוכחו גם שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים שבאו לחלוק כבוד לבית זוטשקא.