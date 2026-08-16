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שמחה בחצר זוטשקא

בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא

חגיגת בר המצווה לבן הרה"ג ר' נפתלי צבי מוטצען התקיימה בבית המדרש החדש בבני ברק • האדמו"ר מצאנז שליט"א כיבד בנוכחותו והשתתף במשך שעה ארוכה • החתן פלפל בדרוש ובאגדה בפני קהל גדול של אדמו"רים ורבנים

בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )

שמחה גדולה אפפה את חצר הקודש זוטשקא בבני ברק עם עליית נכדו הבכור של האדמו"ר מזוטשקא שליט"א לתורה. חתן בר המצווה הוא בנו של הרה"ג ר' נפתלי צבי מוטצען, דומ"ץ זוטשקא, חתנו של האדמו"ר שליט"א.

הרה"ג ר' נפתלי צבי הוא בנו של הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, גאב"ד קריית הבעש"ט, שהיה חתנו של מרן בעל ה"שפע חיים" מצאנז זצוק"ל.

החגיגה התקיימה בבית המדרש הגדול של חסידות זוטשקא ב, וזו הייתה השמחה הראשונה שנערכה במעון הקודש ובהיכל הטישים החדש מאז הקמתו בראשות האדמו"ר שליט"א - דבר שהוסיף משמעות והתרגשות מיוחדת לאירוע.

במהלך השמחה עמד חתן בר המצווה ופלפל בדרוש ובאגדה בפני הקהל הנכבד.

את השמחה כיבד בנוכחותו הדוד, האדמו"ר מצאנז שליט"א, שהגיע לבוש בבגדי שבת והשתתף במעמד במשך שעה ארוכה. עמו הגיעו רבים מחסידי צאנז בבני ברק, ונוכחו גם שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים שבאו לחלוק כבוד לבית זוטשקא.

בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )

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