במוצאי שבת קודש האחרון התקיים באשקלון מעמד מיוחד במינו: הגאון המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א הגיע לבית המדרש "זוהר הרקיע" שבשכונת נווה ים, במסגרת פתיחת עשרת ימי הסליחות בקהילות עדות המזרח. המעמד אורגן ביוזמת המועצה הדתית בעיר.

קהל רב התכנס לבית המדרש והאזין למשך כשעה לדברי ההתעוררות שמסר המשפיע החסידי. בדבריו הנלהבים הדגיש את מעלת חודש אלול וקרא לו "מתנה", תוך שהוא מעורר את הקהל לנצל כראוי את ימי הרחמים והסליחות.

בסיום הדרשה התרחש אירוע יוצא דופן: בניגוד למקובל, המשפיע לא עזב את המקום אלא נשאר עומד על מקומו כדי להשתתף באמירת הסליחות עצמן. הפייטן ר' שלמה דידי עלה לעמוד והוביל את אמירת הסליחות בנוסח עדות המזרח, כשהמשפיע החסידי עומד בין המתפללים.

השילוב המיוחד בין נוכחותו של המשפיע החסידי לבין פיוטי הסליחות המסורתיים יצר אווירה של אחדות והתעלות רוחנית. קולות "עננו" וקריאת "שמע ישראל" עלו מגרונות מאות המשתתפים והדהדו בסביבה. בשעה מאוחרת של הלילה, בתום המעמד, ליווה הקהל את המשפיע לרכבו, והמתינו לקבל את ברכתו.