שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש שליט"א נחגגה השבוע בהיכל בית המדרש שידלובצא בירושלים. התינוק הוא בנו הבכור של הרב שלמה לייב, חתן הרה"ג רבי אהרן הלוי וואזנר.

בטקס הברית כיהן כמוהל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שאף אמר את הברכות. האדמו"ר מביאלה בית שמש כיהן כסנדק, כשהוא יושב על כסא הירושה של אביו, האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה זצ"ל, ומעוטף בטליתו של זקינו, האדמו"ר בעל ה'חלקת יהושע' מביאלה זצ"ל. בכסא של אליהו הנביא כובד הסב, הרה"ג רבי אהרן וואזנר שליט"א. מהכסא כובד רבי שאול גולדמן מזוועהיל, ומהסנדק כובד רבי יוסף גולדמן. לעמידה לברכות כובד האדמו"ר משידלובצא.

התינוק נקרא בשם 'שמואל', על שם זקינו, מרן הגאון בעל 'שבט הלוי', הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.

בסיום הברית התכנסו האדמו"רים והרבנים למסיבת לחיים.