ביום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מבאבוב ע"ה, עלה האדמו"ר לציון הקדוש בבית העלמין שבניו ג'רזי, הסמוך לאוהל צדיקי בית באבוב. האדמו"ר הדליק נר נשמה לעילוי נשמתה והתפלל על קברה הטהור.

טרם עלייתו לציון, התפלל האדמו"ר שחרית בווייט לייק. לאחר מכן פנה לשכונת לינדן לביקור מיוחד. בבית המדרש של חסידות באבוב בשכונה, כיבד האדמו"ר שליט"א את אחד מחסידיו ושימש כסנדק בשמחת ברית המילה של בנו.

בסמוך לאחר השמחה, קבע האדמו"ר מזוזה על פתח מקווה הטהרה החדש שהוקם בלינדן, לעילוי נשמת אמו הרבנית הצדקנית ע"ה. כמו כן קבע מזוזה על פתח הבניין החדש של מוסדות "בנות ציון" בשכונה. במעמד חגיגי ערך האדמו"ר טיש "לחיים", ובתפילת מנחה לרגל היארצייט ניגש לפני התיבה כשליח ציבור.