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הדף היומי: מסכת חולין דף קל"ז – הרב מילצקי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קל"ז עם הרב בנימין מילצקי, המשודר מדי בוקר ב'קול חי' • השיעור מוקדש לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל