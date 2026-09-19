בבלי
הדף היומי

סיום מסכת חולין: הדף היומי ב-10 דקות בשלוש שפות

הרב נפתלי וסרמן מסכם את דף קמ"ב, סיום מסכת חולין, בהגשה מיוחדת של 10 דקות – בעברית, אידיש ואנגלית

הדף היומי ב-10 דקות

סיום מסכת חולין, דף קמ"ב - השיעור בעברית:

הרב נפתלי וסרמן מגיש את הדף היומי במסכת חולין בהגשה ייחודית המאפשרת ללומדים לעמוד על עיקרי הדף תוך 10 דקות בלבד. דף קמ"ב מסיים את מסכת חולין, אחת ממסכתות הש"ס המרכזיות העוסקת בהלכות שחיטה, טריפות ומתנות כהונה.

השיעור מוגש בשלוש שפות – עברית, אידיש ואנגלית – ומאפשר לקהל רחב של לומדי דף יומי ברחבי העולם להתחבר ללימוד בשפה המועדפת עליהם.

הדף היומי

00:00/00:00

סיום מסכת חולין, דף קמ"ב - השיעור באידיש:

עבור לומדי הדף היומי בקהילות החסידיות והחרדיות דוברות האידיש, הרב וסרמן מעביר את אותו שיעור באידיש, תוך שמירה על אותה רמת בהירות ותמציתיות המאפיינת את סדרת השיעורים שלו.

הדף היומי

00:00/00:00

סיום מסכת חולין, דף קמ"ב - השיעור באנגלית:

השיעור באנגלית מיועד ללומדי הדף היומי בקהילות דוברות האנגלית ברחבי העולם, ומאפשר גם להם להשלים את לימוד מסכת חולין בהבנה מעמיקה ובזמן קצר.

סדרת השיעורים של הרב וסרמן זכתה לפופולריות רבה בקרב לומדי הדף היומי הרוצים לחזור על עיקרי הדף או להשלים לימוד שלא הספיקו להשלים במהלך היום.

הדף היומי

00:00/00:00
סיום מסכתהרב נפתלי וסרמןהדף היומיבבלימסכת חולין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר