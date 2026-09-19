הדף היומי ב-10 דקות

סיום מסכת חולין, דף קמ"ב - השיעור בעברית:

הרב נפתלי וסרמן מגיש את הדף היומי במסכת חולין בהגשה ייחודית המאפשרת ללומדים לעמוד על עיקרי הדף תוך 10 דקות בלבד. דף קמ"ב מסיים את מסכת חולין, אחת ממסכתות הש"ס המרכזיות העוסקת בהלכות שחיטה, טריפות ומתנות כהונה. השיעור מוגש בשלוש שפות – עברית, אידיש ואנגלית – ומאפשר לקהל רחב של לומדי דף יומי ברחבי העולם להתחבר ללימוד בשפה המועדפת עליהם.

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סיום מסכת חולין, דף קמ"ב - השיעור באידיש:

סעודיה פנתה לישראל תמורת ניצחון בבלי | 17.09.26

עבור לומדי הדף היומי בקהילות החסידיות והחרדיות דוברות האידיש, הרב וסרמן מעביר את אותו שיעור באידיש, תוך שמירה על אותה רמת בהירות ותמציתיות המאפיינת את סדרת השיעורים שלו.

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סיום מסכת חולין, דף קמ"ב - השיעור באנגלית:

השיעור באנגלית מיועד ללומדי הדף היומי בקהילות דוברות האנגלית ברחבי העולם, ומאפשר גם להם להשלים את לימוד מסכת חולין בהבנה מעמיקה ובזמן קצר.

סדרת השיעורים של הרב וסרמן זכתה לפופולריות רבה בקרב לומדי הדף היומי הרוצים לחזור על עיקרי הדף או להשלים לימוד שלא הספיקו להשלים במהלך היום.