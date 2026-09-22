שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף ד' עם הרב בנימין מילצקי • השיעור משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי'

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