שיעור יומיהדף היומי: מסכת בכורות דף ו' עם הרב מילצקישיעור הדף היומי במסכת בכורות דף ו' עם הרב בנימין מילצקי • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראלבבבלי | 09:40הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הדף היומיהרב בנימין מילצקימסכת בכורותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:הדף היומי: בכורות דף ה' – הרב מילצקיבבלי|23.09.26שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף ד' – הרב מילצקיבבלי|22.09.26שזה יכול להיות הילדים שלך! עזרו לנו להחזיר אותם לחיק היהדות>>>בשיתוף יד לאחים|מקודםסיום מסכת חולין בשלוש שפותבבלי|19.09.26שבן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>אסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדף היומי: חולין דף ק"מ – הרב מילצקיבבלי|17.09.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםהדף היומי: חולין דף קל"ז – הרב מילצקיבבלי|14.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: חולין דפים קל"ג-קל"דבבלי|10.09.26שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודם
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