שיעור יומי

הדף היומי: מסכת בכורות דף ו' עם הרב מילצקי

שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף ו' עם הרב בנימין מילצקי • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל