אבל בעולם התקשורת: בשורה קשה הכתה הבוקר (שני) עם היוודע דבר פטירתו הפתאומית של איש התקשורת והמו"ל אריאל קוניק ז"ל, בעליה של רשת המקומונים הגדולה 'קו עיתונות'. קוניק, כבן 62 בפטירתו.

אריאל קוניק נולד בגני תקווה ולמד בצעירותו בישיבת "נתיב מאיר" היוקרתית. את תחילת דרכו בעולם העיתונות עשה לצד אביו אהרן, כשרכש את המקומון 'השבוע בפתח תקווה' בשנות ה-90. משם, הדרך לבני ברק הייתה קצרה, לבקשת ראש העיר דאז, משה אירנשטיין ז"ל, הקים קוניק עיתון מקומי שהפך ברבות השנים לרשת המקומונים המשפיעה בישראל, 'קול העיר', 'השבוע בירושלים' ועוד, המופצים באלפי עותקים מדי שבוע.

קוניק לא היה רק איש של מילים, אלא איש של חזון עסקי. הוא היה זה שהקים במו ידיו את תחנת הרדיו 'קול ברמה', כיהן כמנכ"ל הראשון שלה והעמיד אותה על רגליה, עד שהפכה לכוח משמעותי במפת התקשורת.

קוניק נותר קשור בנימי נפשו לציבור החרדי ולגדולי ישראל. במערכות העיתונים שלו ברחבי הארץ, הוא הקפיד על סטנדרטים רוחניים מחמירים, נמנע מפגיעה ברגשות הציבור, והתגאה בכך שכל עסקיו סגורים הרמטית בשבתות ובחגים. מכריו מספרים על אדם שרחש כבוד עצום לרבנים וניהל קשרים ענפים עם צמרת הפוליטיקה החרדית.

הוא הכיר כל רז בנבכי המגזר החרדי יותר מהרבה אנשים שנולדו בו, ספד לו הבוקר אחד ממכריו.

אריאל קוניק ז"ל הותיר אחריו משפחה כואבת וחברים המומים.

על מועד הלוויתו תבוא הודעה.