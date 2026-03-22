איש האמת של ברסלב הלך לעולמו: הגה"צ רבי נתן ליברמנש זצ"ל

אבל כבד בחצר הקודש ברסלב, בשעה האחרונה הסתלק אל בית עולמו, אחד המגדלורים המאירים של חסידות ברסלב בדור האחרון, הגה"צ רבי נתן ליברמנש זצ"ל. לאחר שאושפז בשבוע האחרון לאחר התדרדרות במצבו הבריאותי, ולמגינת לב תלמידיו הרבים ומשפחתו הרוממה, נגזרה הגזירה ולפני שעה קצרה השיב נשמתו הזכה והוא בן פ"ח בהסתלקותו.

רבי נתן זצ"ל נולד בשנת תרצ"ח לאביו, רבי זאב ליברמנש זצ"ל שעלה מפולין. בצעירותו קנה את תורתו בישיבת סלבודקה בבני ברק, שם בלט בכישרונותיו ובהתמדתו. כבר לפני כשישים שנה, החל לקרב בחורים מצוינים מעולם הישיבות הליטאי אל אורו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב.

הוא כיהן כמשגיח בישיבת ברסלב המיתולוגית בבני ברק, ובהמשך עמד בראש קבוצת אברכים שהתיישבה בעמנואל, שם הניח את היסודות לקהילת ברסלב המקומית. בשנים האחרונות קבע את מושבו בבית שמש, משם המשיך להקרין מאורו על כלל החסידות.

דמותו של רבי נתן הייתה ייחודית בנוף של חסידות ברסלב, היה איש אמת בצורה בלתי רגילה, לא חת מאף אחד ותמיד אמר את דעתו הברורה.

רבי נתן נודע כמי שחרת על דגלו את ערך האחדות וקבלת השונה בתוך החסידות, אך בד בבד לא ויתר על קוצו של יוד בכל הנוגע להלכה ולמסורת.

בשנים האחרונות ידע המנוח ייסורים קשים עם פטירת בני משפחתו. בחודש סיון תשפ"ד נפטר עליו בנו הגדול, הרה"ח רבי חיים ליברמנש זצ"ל, שהיה מלמד בתלמוד תורה בירושלים. רק לפני חודשים ספורים, בחודש ניסן תשפ"ה, נפטר עליו בפתאומיות חתנו, המשפיע הרה"ח רבי חיים בנימין ורטהיימר זצ"ל, לאחר שחזר משבת באומן.

רבי נתן זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, תשעה ילדים וצאצאים רבים ההולכים בדרכו.

ההלוויה תצא בשעה 16:45 מביהמ"ד הגדול דחסידי ברסלב בשכונת 'מאה שערים' אל עבר הר המנוחות בעיר.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.