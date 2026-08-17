המוני חסידי צאנז קלויזנבורג ותושבי בורו פארק ומונסי השתתפו בליל שישי שעבר בהלוויתו של הגה"ח רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, דומ"ץ בצאנז קלויזנבורג, שהלך לעולמו בפתאומיות בשווייץ כשהוא בן ארבעים ושלוש שנים בלבד.

האבל הכבד ירד על החסידות בשבוע שחלף, כשהדיין המוערך, ששהה למנוחה בעיר שבשווייץ, לא התעורר בבוקר יום שלישי. הידיעה המזעזעה על פטירתו בטרם עת של תלמיד חכם מופלג ומורה הוראה מובהק הכתה בהלם את מכיריו ואת אלפי החסידים.

בעקבות הפטירה, נתקלו המשפחה והקהילה בעיכובים משמעותיים בהבאת הארון לקבורה בארצות הברית, עקב קשיים שהציבו רשויות הגבולות.

במשך מספר ימים פעלו עסקנים מציריך ומארצות הברית במסירות רבה, בשיתוף פעולה הדוק עם ראשי הקהילה בשווייץ. בסייעתא דשמיא, לאחר מאמצים נמרצים, ביום חמישי צלחו ההשתדלויות, הגופה שוחררה והתקבלו האישורים הנדרשים להטסת הארון לקבורה בארה"ב.

מסע ההלוויה החל בשדה התעופה בציריך, שם התכנסו חברי הקהילה המקומית להיפרד מהדיין הנכבד זצ"ל. במעמד ההלוויה בשדה התעופה ספד לו מנהיג הקהילה, הגה"צ רבי צבי אלימלך פאדווא, גאב"ד ציריך.

עם נחיתת המטוס בארצות הברית בליל שישי, הגיע מסע ההלוויה בשעה מאוחרת של הלילה אל בית המדרש הגדול צאנז קלויזנבורג בשכונת בורו פארק, שם קבע המנוח זצ"ל את מקום תורתו והוראתו. במקום נאספו המוני משתתפים שבכו בכי תמרורים. דברי הספד נשאו: דומ"ץ סקווירא בבורו פארק, אב"ד ראצפערט, דומ"ץ קרית צאנז לייקווד, אב"ד תורת משה, והרה"ג רבי גדליה לנדא, מגיד שיעור בבית המדרש צאנז קלויזנבורג.

משם המשיך מסע ההלוויה לעיר מונסי, שם ברחבת בית המדרש צאנז קלויזנבורג נשאו דברי קינה ומספד: דומ"ץ צאנז קלויזנבורג מונסי, דומ"ץ צאנז קלויזנבורג ירושלים, ואב"ד ריבניץ.

בסיום מסעות ההספדים, הובא הגאון הדיין זצ"ל למנוחת עולמים בבית החיים במונסי.