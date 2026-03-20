נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה לעם האיראני לרגל חג הנורוז, ושיגר מסר של תקווה, חיבור היסטורי ועתיד משותף.

“אל העם האיראני, מבית הנשיא בירושלים, אני שולח לכם את מיטב האיחולים בשם עם ישראל לרגל חג הנורוז”, אמר הרצוג. “הקשרים בין העם הפרסי לעם היהודי משתרעים לאורך ההיסטוריה והגיאוגרפיה”.

בדבריו הדגיש הנשיא את המשמעות הסמלית של החג: “מסורת הנורוז מזכירה לנו שגם כאשר נראה כי החשיכה גוברת ומטילה צל על תקוותינו וחלומותינו – האור תמיד חוזר ועונה חדשה מתחילה”.

הרצוג פנה ישירות לאזרחי איראן והביע הערכה לעמידתם: “ברור לנו בישראל ובעולם כולו, העם האיראני גאה וחזק. כבודכם וכמיהתכם לחופש הם מקור השראה. אתם, העם האיראני, ראויים ליותר, ראויים לעתיד אחר – וימים טובים יותר עוד יגיעו”.

התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26

בסיום דבריו הביע תקווה לעתיד של שיתוף פעולה: “עוד נחגוג את הנורוז יחד, כבימי כורש הגדול, ונפיץ את אורם של שיתוף הפעולה, הידידות והשלום”.