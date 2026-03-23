בראיון לאתר 'איראן אינטרנשיונל', חשף אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (סנטקום), כי המשטר האיראני מגביר בשבועות האחרונים את התקיפות נגד מטרות אזרחיות במזרח התיכון - צעד שלדבריו מהווה "סימן לייאוש" על רקע שחיקה משמעותית ביכולות הצבאיות של טהרן.

לדברי קופר, בשבועיים האחרונים בלבד ביצעה איראן למעלה מ-300 תקיפות מכוונות נגד מטרות אזרחיות באזור. המשמעות המדאיגה של הנתון הזה היא שהמשטר בטהרן פועל באופן מכוון נגד יעדים שאינם צבאיים - דבר המעיד על שינוי אסטרטגי.

יחד עם זאת, קופר ציין כי חלה ירידה משמעותית בהיקף הכולל של התקיפות האיראניות. "בתחילת העימות ראינו מטחים גדולים של עשרות רחפנים וטילים בכל פעם, כיום זה כבר לא קורה - מדובר בתקיפות בודדות, של אחד או שניים בכל פעם".

לדברי קופר, המעבר לתקיפות ממוקדות באזרחים מהווה "סימן לייאוש" של המשטר האיראני. כאשר צבא מתקשה להשיג הישגים צבאיים משמעותיים, הוא עלול לפנות לתקיפת מטרות אזרחיות כדי ליצור אפקט פסיכולוגי ולהציג הצלחות מול הציבור הפנימי.

כזכור, אמש דווח כי הממשל האמריקאי העביר בימים האחרונים מסר לצמרת המדינית בישראל, לפיו התוכניות המבצעיות להשבת הביטחון במצרי הורמוז עשויות להימשך זמן רב יותר מהמצופה. ההערכה האמריקאית היא כי מדובר בפעולה שתימשך שבועות ארוכים, ובהתאם לכך גם המלחמה כולה צפויה להתארך.

בממשל האמריקאני מדגישים כי היעד הוא שינוי אסטרטגי רחב: לא רק פתיחת המצר, אלא מניעת יכולתה של איראן להשפיע על מחירי הנפט והגז בעולם. "אנחנו רוצים שינוי אסטרטגי, גם אם זה ייקח זמן", הבהירו האמריקנים.