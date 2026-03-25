בניצחון מוחץ שמסיים פרשה סוערת בעיר עכו, נבחר אמש (שלישי) אוהד שגב לראשות העירייה בבחירות חוזרות שנערכו בעקבות פסק דין חריג של בית המשפט העליון.

שגב זכה בכ-60% מהקולות, לעומת כ-40% שקיבל ראש העיר המכהן עמיחי בן שלוש - פער של כ-20% שמשקף את רצון התושבים לשינוי לאחר פרשת קניית הקולות שזעזעה את העיר.

הבחירות החוזרות התקיימו לאחר שבית המשפט העליון, בהרכב של השופט עופר גרוסקופף, קבע כי המערכת השלטונית בעכו זוהמה בחשדות כבדים לשוחד. על פי פסק הדין, הניצחון בבחירות הקודמות הושג באמצעות מארג ראייתי של קניית קולות, חלוקת טובות הנאה והבטחות לפעילים. סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי, תמר נאות-פרי, קבעה כי היקף הפגמים היה כה נרחב עד שמספר הקולות שהושגו שלא כחוק עולה משמעותית על הפער שהכריע את המערכה.

בנאום הניצחון שנשא שגב הלילה, הוא הודה לתושבי עכו על האמון שנתנו בו: "אני מודה לתושבי עכו על האמון הגדול שנתנו בי. זהו ניצחון של דרך, של אחדות ושל רצון אמיתי לשנות ולהצעיד את העיר קדימה", אמר. "אני מתכוון לעבוד עבור כל תושבת ותושב, בלי הבדל, ולפעול כבר מהיום הראשון למען עתיד טוב יותר לעכו. אנחנו נוציא בעזרת ה' את עכו לדרך חדשה".

כזכור, שופט העליון עופר גרוסקופף דחה בזמנו את טענותיו של בן שלוש, שכינה את החשדות "לא ייאמן כי יסופר", וקבע כי במקרה זה המציאות אכן עולה על כל דמיון. לצד הוראת השופטים כבוב וכשר על עריכת בחירות חוזרות, חויב בן שלוש בהוצאות משפט כבדות. כעת, לאחר התבוסה הכבדה בבחירות החוזרות, צפוי בן שלוש להתמודד עם כתב אישום בחשד למרמה והפרת אמונים - פרשה שעשויה להסתיים בהליכים פליליים נגדו.