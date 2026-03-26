"מסיח את דעתי" | טראמפ דוחק לסיום מהיר של המלחמה עם איראן 

הנשיא האמריקאי מסר ביומיים האחרונים כי הוא מעוניין לסיים את המלחמה בשבועות הקרובים | גורמים בבית הלבן: טראמפ דוחק ביועציו להיצמד ללוח זמנים של 4-6 שבועות | כל הפרטים (בעולם)

נשיא ארצות הברית, , מסר בשיחות סגורות בימים האחרונים כי הוא מעוניין לסיים את המלחמה עם בשבועות הקרובים, ולהימנע מגלישה למלחמה ממושכת. כך דווח הלילה (רביעי) בעיתון 'וול סטריט ג'ורנל'.

על פי הדיווח, גורמים בבית הלבן מסרו לעיתון כי טראמפ דוחק ביועציו להיצמד ללוח הזמנים של ארבעה עד שישה שבועות שהציג בפומבי. בשיחות עם בעלי ברית פוליטיים, טראמפ אף התלונן כי המלחמה "מסיחה את דעתו" מנושאים בוערים אחרים, כמו בחירות האמצע הקרובות.

דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, מסרה בתגובה לדיווח: "הנשיא ממוקד בהשגת היעדים הצבאיים נגד משטר הטרור האיראני. המיקוד היחיד שלו הוא ניצחון".

במקביל לדיווח זה, פורסמו אמש פרטים נוספים על ניסיונות אמריקניים להביא את איראן לשולחן המשא ומתן. על פי דיווחים שפורסמו, ארצות הברית העבירה באמצעות מתווכים הצעה בת 14-15 נקודות לטהראן, אך גורמים איראניים הכחישו את עצם קיומו של משא ומתן ישיר.

ההצעה האמריקנית כוללת, על פי הדיווחים, דרישות מרחיקות לכת: פירוק מלא של היכולות הגרעיניות, התחייבות מחייבת לעולם לא לחתור לנשק גרעיני, איסור מוחלט על העשרה על אדמת איראן, והעברת כל החומר המועשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בנוסף, המתווה דורש השבתה והשמדה של מתקני נתנז, אספהאן ופורדו.

יצוין כי בשבוע שעבר דן ראש הממשלה בנימין נתניהו עם טראמפ באפשרות לפרסם קריאה פומבית לאזרחים באיראן לצאת לרחובות ולהפיל את המשטר, אך טראמפ החליט כי התנאים לכך אינם בשלים. "למה לעזאזל שנגיד לאנשים לצאת לרחובות אם משמרות המהפכה פשוט יקצרו בהם", אמר טראמפ ליועציו.

